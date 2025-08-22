Omrzel na Touru za mlajše člane po Pogačarjevih stopinjah

Jakob Omrzel bo glavno slovensko orožje na Tour de l'Avenirju, na katerem mladi kolesarji nastopajo v barvah svojih reprezentanc. Omrzel je to sezono kot član razvojne ekipe Bahrain-Victorious že dobil mladinski Giro in postal državni prvak med člani v Celju, tokrat pa bo v ožjem krogu favoritov za zmago na Touru za mlajše člane.

Na dirki bodo ob Jakobu Omrzelu nastopili številni mladi tekmovalci, ki so si že prav tako utrli pot v poklicnem kolesarstvu. Glavna favorita sta predvsem Belgijec Jarno Widar in Francoz Paul Seixas, v širšem krogu kandidatov za visoka mesta pa so ob Omrzelu še Norvežan Joergen Nordhagen, Italijana Lorenzo Finn in Filippo Turconi, Čeh Pavel Novak, Španca Adria Pericas in Pablo Torres, Ekvadorec Mateo Pablo Ramirez ter Avstralec Luke Tuckwell.

Jakob Omrzel FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V slovenski zasedbi, ki jo bo vodil športni direktor Martin Hvastija so ob 19-letnemu Omrzelu še Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Aljaž Turk in Nejc Komac. Omrzel letos prvo sezono dirka med mlajšimi člani. Čeprav je uradno član razvojne ekipe, je kot del članske in elitne zasedbe Bahrain-Victoriousa nastopil na junijski dirki po Sloveniji in tam dodobra opozoril nase. Zasedel je visoko četrto mesto, zaostal le za tremi uveljavljenimi kolesarji svetovne serije ter oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Jakob Omrzel FOTO: LaPresse icon-expand

Dva tedna kasneje je z vrha odra za zmagovalce poziral še na tako imenovanem "baby Giru", kjer je zadnji dan preizkušnje tlakoval pot do zmage in postal drugi slovenski zmagovalec po Tadeju Valjavcu (1999). Zdaj kani 19-letni državni prvak med člani postati še drugi Slovenec z zmago na Tour de l'Avenirju, potem ko je pred sedmimi leti slavil Tadej Pogačar. Trenutno najboljši kolesar sveta je nato naslednjo sezono (2019) prestopil v poklicno kolesarstvo, vse ostalo pa je, kot pravijo, zgodovina. Seznam zmagovalcev Avenirja oziroma Toura za mlajše člane je izjemno bogat z velikimi imeni, med drugimi so ga osvojili Italijan Felice Gimondi (1964), Nizozemec Joop Zoetemelk (1969), Američan Greg LeMond (1982), Španec Miguel Indurain (1986), Francoz Laurent Fignon (1988) ter v modernejši dobi Kolumbijca Nairo Quintana (2010) in Egan Bernal (2017).

Isaac del Toro FOTO: Profimedia icon-expand