Omrzel napredoval na drugo mesto v seštevku Gira za mlade

Nadarjeni Slovenec Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious Development) je v peti etapi dirke po Italiji za kolesarje, mlajše od 23 let, zasedel tretje mesto in v skupnem seštevku napredoval na drugo. Pred njim je le še Avstralec Luke Tuckwell, ki je bil danes deveti.

Jakob Omrzel FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V skupnem seštevku ima Avstralec, sicer član razvojne ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, še 26 sekund naskoka pred Jakobom Omrzelom, ki je nedavno dirko po Sloveniji končal na visokem četrtem mestu. Tretji je trenutno v seštevku domačin Filippo Turconi (VF Group-Bardiani CSF) s 36 sekundami zaostanka. Do danes vodilna Belgijec Jarno Widar (Lotto Development) in domačin Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) sta v etapi zaostala dobri dve minuti in sta v skupnem seštevku padla na četrto oziroma peto mesto z zaostankoma 1:23 in 1:30 minute. Devetnajstletni Omrzel je v dosedanjem poteku "baby Gira" največ časa izgubil v uvodnem kronometru (8,4 km), ko je bil 74. z zaostankom 39 sekund. V zahtevni tretji etapi s ciljnim klancem na prelaz Maniva je bil med najboljšimi, na koncu pa je zasedel šesto mesto in za Widarjem zaostal 30 sekund.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V peti etapi od Fiorenzuole d'Arde do Gavija (153 km) glede na hitro prečkanje prelaza Penice (12,8 km/6,7 %) ni bilo pričakovati sprememb, a je na spustu in na razgibanem delu po najtežjem klancu prišlo do napadov. Okoli 65 km pred ciljem se je odlepila skupina z Omrzelom, v ozadju pa so ostali kolesarji okoli Widarja in Finna. Enajsterica si je po dobrih 20 km neodločne vožnje zasledovalcev nabrala minuto in pol naskoka, nato pa na dveh krajših klancih prednost še povečala. Najvišja prednost je znašala 2:30 minute, številni napadi v vodilni skupini pa so se začeli v zadnjih sedmih km, najodločnejši je bil Irec Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco) in s samostojno vožnjo v zadnjih petih kilometrih prvi prečkal ciljno črto.

Osem sekund sta v sprintu zasledovalcev zaostala Turconi in Omrzel ter osvojila nekaj bonifikacijskih sekund, Tuckwell pa je izgubil 13 sekund. Skupina okoli Widarja je ciljno črto prečkala 2:03 minute zadaj.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči