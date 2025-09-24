Omrzel podpisal poklicno pogodbo z ekipo Bahrain-Victorious

Jakob Omrzel bo tako eden od trojice Slovencev, ki bo zagotovo v prihodnji sezoni dirkala za ekipo Bahrajna. Ob njem bosta še Žak Eržen in Matevž Govekar, medtem ko Mateju Mohoriču pogodba z ekipo poteče po koncu te sezone.
Omrzel je letos večinoma dirkal v dresu razvojne ekipe Bahrajna in se kot drugi Slovenec podpisal pod zmago na dirki po Italiji za mlade kolesarje.
Teden pred tem je med poklicnimi kolesarji zasedel visoko četrto mesto v skupnem seštevku in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja na domači dirki po Sloveniji, konec junija pa je postal še državni prvak v članski konkurenci na cestni dirki.
Na spletni strani ekipe so Omrzela označili za "enega najbolj sijočih mladih talentov" v svetu kolesarstva in dodali, da bi moral slovenski najstnik po prvotnem dogovoru prihodnje leto dirkati za ekipo do 23 let, a si je s svojimi predstavami ter uspehi zagotovil mesto v ekipi svetovne serije v letih 2026 in 2027.
"Vsekakor je cilj vsakega mladega kolesarja, da bi postal profesionalec. Zame bo to novo pomembno poglavje kariere pri Bahrain-Victoriousu," je ob podpisu poklicne pogodbe dejal 19-letnik.
"Zelo pomembno je, da si kot mlad kolesar, ki si obeta dolgo kariero, obdan z močno ekipo ljudi, ki te ne le uči postati boljši kolesar, temveč tudi boljši človek. To sezono sem dobil nekaj priložnosti za dirkanje na poklicni ravni, kar mi daje še več motivacije za prihodnosti," je v izjavi za ekipo nadaljeval Omrzel.
Spregovoril je tudi o ciljih za prihodnjo sezono. "Želim si lepih rezultatov na višji ravni in ob tem neprestano napredovati kot kolesar ter se razvijati kot človek. Prepričan sem, da si bom s predanostjo ekipi in trdim delom prislužil več priložnosti za dobre rezultate in nekoč v prihodnosti posegel tudi v boj za stopničke na tritedenskih dirkah," je še dodal vselej samozavestni slovenski mladenič.
"Resnično verjamem, da imam potencial, da mi uspe v tem športu. Dal bom vse od sebe, da uresničim svoje sanje," je še dodal 19-letni Omrzel.
Sezona 2025 zanj še ni končana, v petek bo namreč nastopil na dirki mlajših članov v Ruandi, teden kasneje pa ga čaka še nastop na evropskem prvenstvu.
