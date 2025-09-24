Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Omrzel podpisal poklicno pogodbo z ekipo Bahrain-Victorious

Ljubljana, 24. 09. 2025 16.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
2

Mladi Jakob Omrzel bo naslednji Slovenec s poklicno pogodbo v svetovni seriji kolesarstva. 19-letni Dolenjec bo v naslednjih dveh sezonah član elitne ekipe Bahrain-Victorious, za katero je letos dirkal v razvojnem programu in dosegel nekaj odmevnih rezultatov.

Jakob Omrzel bo tako eden od trojice Slovencev, ki bo zagotovo v prihodnji sezoni dirkala za ekipo Bahrajna. Ob njem bosta še Žak Eržen in Matevž Govekar, medtem ko Mateju Mohoriču pogodba z ekipo poteče po koncu te sezone.

Omrzel je letos večinoma dirkal v dresu razvojne ekipe Bahrajna in se kot drugi Slovenec podpisal pod zmago na dirki po Italiji za mlade kolesarje.

Preberi še 'Nisem novi Tadej Pogačar, sem le Jakob Omrzel'

Teden pred tem je med poklicnimi kolesarji zasedel visoko četrto mesto v skupnem seštevku in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja na domači dirki po Sloveniji, konec junija pa je postal še državni prvak v članski konkurenci na cestni dirki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na spletni strani ekipe so Omrzela označili za "enega najbolj sijočih mladih talentov" v svetu kolesarstva in dodali, da bi moral slovenski najstnik po prvotnem dogovoru prihodnje leto dirkati za ekipo do 23 let, a si je s svojimi predstavami ter uspehi zagotovil mesto v ekipi svetovne serije v letih 2026 in 2027.

"Vsekakor je cilj vsakega mladega kolesarja, da bi postal profesionalec. Zame bo to novo pomembno poglavje kariere pri Bahrain-Victoriousu," je ob podpisu poklicne pogodbe dejal 19-letnik.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel FOTO: Luka Kotnik

"Zelo pomembno je, da si kot mlad kolesar, ki si obeta dolgo kariero, obdan z močno ekipo ljudi, ki te ne le uči postati boljši kolesar, temveč tudi boljši človek. To sezono sem dobil nekaj priložnosti za dirkanje na poklicni ravni, kar mi daje še več motivacije za prihodnosti," je v izjavi za ekipo nadaljeval Omrzel.

Spregovoril je tudi o ciljih za prihodnjo sezono. "Želim si lepih rezultatov na višji ravni in ob tem neprestano napredovati kot kolesar ter se razvijati kot človek. Prepričan sem, da si bom s predanostjo ekipi in trdim delom prislužil več priložnosti za dobre rezultate in nekoč v prihodnosti posegel tudi v boj za stopničke na tritedenskih dirkah," je še dodal vselej samozavestni slovenski mladenič.

"Resnično verjamem, da imam potencial, da mi uspe v tem športu. Dal bom vse od sebe, da uresničim svoje sanje," je še dodal 19-letni Omrzel.

Sezona 2025 zanj še ni končana, v petek bo namreč nastopil na dirki mlajših članov v Ruandi, teden kasneje pa ga čaka še nastop na evropskem prvenstvu.

kolesarstvo omrzel bahrain-victorious
Naslednji članek

Avstralska zasedba ubranila naslov na SP v ekipnem kronometru

Naslednji članek

'Iz vaših ust v božja ušesa'

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss-slo
24. 09. 2025 17.52
Ce bo ta kdaj v rangu Valjavca ,brajkovica bo ze veliko..ppzabite na naslednjega pogacarja..cez 5 let bomo ekzoti v kolesarstvu..ce ti niti v svojem letniku ne dominiras potem vemo kok je ura..sm pa kje bo naredu ksn dober raezultat ..to bo pa to
ODGOVORI
0 0
sambalatino
24. 09. 2025 17.34
Bravo Jakob in srečno!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256