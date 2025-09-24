Omrzel podpisal poklicno pogodbo z ekipo Bahrain-Victorious

Mladi Jakob Omrzel bo naslednji Slovenec s poklicno pogodbo v svetovni seriji kolesarstva. 19-letni Dolenjec bo v naslednjih dveh sezonah član elitne ekipe Bahrain-Victorious, za katero je letos dirkal v razvojnem programu in dosegel nekaj odmevnih rezultatov.

Jakob Omrzel bo tako eden od trojice Slovencev, ki bo zagotovo v prihodnji sezoni dirkala za ekipo Bahrajna. Ob njem bosta še Žak Eržen in Matevž Govekar, medtem ko Mateju Mohoriču pogodba z ekipo poteče po koncu te sezone. Omrzel je letos večinoma dirkal v dresu razvojne ekipe Bahrajna in se kot drugi Slovenec podpisal pod zmago na dirki po Italiji za mlade kolesarje.

Teden pred tem je med poklicnimi kolesarji zasedel visoko četrto mesto v skupnem seštevku in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja na domači dirki po Sloveniji, konec junija pa je postal še državni prvak v članski konkurenci na cestni dirki.

Na spletni strani ekipe so Omrzela označili za "enega najbolj sijočih mladih talentov" v svetu kolesarstva in dodali, da bi moral slovenski najstnik po prvotnem dogovoru prihodnje leto dirkati za ekipo do 23 let, a si je s svojimi predstavami ter uspehi zagotovil mesto v ekipi svetovne serije v letih 2026 in 2027. "Vsekakor je cilj vsakega mladega kolesarja, da bi postal profesionalec. Zame bo to novo pomembno poglavje kariere pri Bahrain-Victoriousu," je ob podpisu poklicne pogodbe dejal 19-letnik.

Jakob Omrzel FOTO: Luka Kotnik icon-expand