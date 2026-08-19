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Kolesarstvo

Omrzel prvič na eni od tritedenskih pentelj, sedem Slovencev na Vuelti

Monaco, 19. 08. 2026 12.15 pred 57 minutami 3 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Državno prvenstvo v kolesarstvu

Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain-Victorious. Na španski pentlji bodo nastopili trije slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih tritedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermakov.

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Jakob Omrzel bo v svoji prvi sezoni kot polnopravni član zasedbe Bahrajna v svetovni seriji prvič nastopil na eni od tritedenskih pentelj. To sezono se je izkazal s tretjim mestom na dirki po Sloveniji, tudi na večdnevnih preizkušnjah po Madžarski in po Alpah pa je zasedel mesto v najboljši deseterici. Na dirkah svetovne serije je debitiral marca po Kataloniji, a tam še lovil pravo formo po težavah med pripravami na novo sezono.

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Zdaj se po nastopu na državnem prvenstvu, na katerem je osvojil tretje mesto v vožnji na čas in drugo na cestni dirki, in 16. mestu na klasiki San Sebastian ter nastopu na eni manjši španski klasiki vrača na najvišjo raven.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Profimedia

Iz zasedbe Bahrajna so zapisali, da bo imel Omrzel v treh tednih tudi kakšno priložnost, da se bori za etapno zmago, medtem ko se bo Govekar skušal čim bolje odrezati na redkih ravninskih etapah letošnje Vuelte. "Jakob je naš najmlajši član ekipe in zato na njegova ramena ne bomo nalagali preveč pritiska. To je njegova prva tritedenska dirka in tu je, da se uči. Dirkanje ob Bilbau bo tako zanj zelo dragocena izkušnja," je o mladem Slovencu dejal športni direktor Franco Pellizotti.

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"Matevž bo naš sprinter. Seveda se zavedamo, da to ni najlažja Vuelta za sprinterje, saj so tudi predvidene ravninske etape zelo zahtevne. Od njega vseeno pričakujemo veliko, saj bi rad, da nadaljuje svoj razvoj," je še o Govekarju spregovoril Pellizotti. Tretji član, ki nastopa pod slovensko zastavo, je Jermakov. Naturalizirani v Rusiji rojeni kolesar je letos ob debiju na slovenskem državnem prvenstvu z drznim pobegom ugnal vso konkurenco.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Luka Kotnik

V osmerici za Vuelto bo imel nalogo predvsem pri postavljanju in zaščiti kapetanov v ravninskih etapah in tistih, ki so izpostavljene močnejšemu vetru, so zapisali pri ekipi. Kapetana bosta Kolumbijec Santiago Buitrago ter na svoji zadnji domači pentlji tudi Španec Pello Bilbao.

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Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji tritedenski preizkušnji je tako naraslo na sedem. Ob izrazitem favoritu Tadeju Pogačarju bo v zasedbi UAE Team Emirates-XRG še pomočnik Domen Novak, pri Red Bull-BORA-hansgrohe pa so v torek dokončno potrdili nastop Primoža Rogliča, ki je štirikrat dobil Vuelto. Tu je še Gal Glivar v ekipi Alpecin-Premier Techa, ki bo prav tako skušal priti do odmevnega izida v morebitnih pobegih.

Domen Novak
Domen Novak
FOTO: Profimeda

Dirka po Španiji se bo začela v soboto z uvodno vožnjo na čas v Monacu, končala pa 13. septembra v Granadi. Kolesarje čaka 21 etap z okoli 3300 km ter s kar 58.000 višinskimi metri.

Razlagalnik

Tritedenske dirke, pogosto imenovane 'Grand Tours', predstavljajo vrhunec profesionalnega cestnega kolesarstva. To so tri najprestižnejše etapne dirke na svetu: Dirka po Franciji (Tour de France), Dirka po Italiji (Giro d'Italia) in Dirka po Španiji (Vuelta a España). Vsaka od njih poteka 21 dni, vključuje različne tipe terenov od ravninskih etap do zahtevnih gorskih vzponov in kronometrov, kolesarji pa morajo v treh tednih prevoziti več tisoč kilometrov, kar od njih zahteva izjemno fizično vzdržljivost in taktično premišljenost.

Svetovna serija oziroma UCI WorldTour je najvišja raven profesionalnega cestnega kolesarstva, ki jo organizira Mednarodna kolesarska zveza (UCI). Gre za koledar najpomembnejših in najbolj uglednih enodnevnih klasik ter večdnevnih etapnih dirk po vsem svetu. Ekipe, ki imajo licenco WorldTeam, so dolžne nastopati na vseh dirkah te serije, kar kolesarjem omogoča zbiranje točk za svetovno lestvico in zagotavlja udeležbo na najprestižnejših tekmovanjih, kot so tritedenske pentlje.

Kapetan je vodilni kolesar ekipe, okoli katerega je zgrajena celotna strategija za določeno dirko. Njegova glavna naloga je doseči čim boljšo uvrstitev v skupnem seštevku ali zmagati na ključnih etapah. Preostali člani ekipe, imenovani 'pomočniki' ali 'domestiques', kapetanu nudijo zaščito pred vetrom, mu prinašajo hrano in pijačo iz avtomobila, ga varujejo pred padci in ga potegnejo v zavetrje pred odločilnimi vzponi, da kapetan ohrani čim več energije za finalni napad.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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Brus1234
19. 08. 2026 13.09
Bravo Omrzel, Govekar za burek nima pa se bo nekaj matral, Rogla pa po starem.
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-1
1 2
celjan2
19. 08. 2026 13.29
Bo Rogla spet kakšne domislice stresal!
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