Omrzel prvič na eni od tritedenskih pentelj, sedem Slovencev na Vuelti

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Jakob Omrzel bo v svoji prvi sezoni kot polnopravni član zasedbe Bahrajna v svetovni seriji prvič nastopil na eni od tritedenskih pentelj. To sezono se je izkazal s tretjim mestom na dirki po Sloveniji, tudi na večdnevnih preizkušnjah po Madžarski in po Alpah pa je zasedel mesto v najboljši deseterici. Na dirkah svetovne serije je debitiral marca po Kataloniji, a tam še lovil pravo formo po težavah med pripravami na novo sezono.

Zdaj se po nastopu na državnem prvenstvu, na katerem je osvojil tretje mesto v vožnji na čas in drugo na cestni dirki, in 16. mestu na klasiki San Sebastian ter nastopu na eni manjši španski klasiki vrača na najvišjo raven.

Jakob Omrzel FOTO: Profimedia

Iz zasedbe Bahrajna so zapisali, da bo imel Omrzel v treh tednih tudi kakšno priložnost, da se bori za etapno zmago, medtem ko se bo Govekar skušal čim bolje odrezati na redkih ravninskih etapah letošnje Vuelte. "Jakob je naš najmlajši član ekipe in zato na njegova ramena ne bomo nalagali preveč pritiska. To je njegova prva tritedenska dirka in tu je, da se uči. Dirkanje ob Bilbau bo tako zanj zelo dragocena izkušnja," je o mladem Slovencu dejal športni direktor Franco Pellizotti.

"Matevž bo naš sprinter. Seveda se zavedamo, da to ni najlažja Vuelta za sprinterje, saj so tudi predvidene ravninske etape zelo zahtevne. Od njega vseeno pričakujemo veliko, saj bi rad, da nadaljuje svoj razvoj," je še o Govekarju spregovoril Pellizotti. Tretji član, ki nastopa pod slovensko zastavo, je Jermakov. Naturalizirani v Rusiji rojeni kolesar je letos ob debiju na slovenskem državnem prvenstvu z drznim pobegom ugnal vso konkurenco.

Jakob Omrzel FOTO: Luka Kotnik

V osmerici za Vuelto bo imel nalogo predvsem pri postavljanju in zaščiti kapetanov v ravninskih etapah in tistih, ki so izpostavljene močnejšemu vetru, so zapisali pri ekipi. Kapetana bosta Kolumbijec Santiago Buitrago ter na svoji zadnji domači pentlji tudi Španec Pello Bilbao.

Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji tritedenski preizkušnji je tako naraslo na sedem. Ob izrazitem favoritu Tadeju Pogačarju bo v zasedbi UAE Team Emirates-XRG še pomočnik Domen Novak, pri Red Bull-BORA-hansgrohe pa so v torek dokončno potrdili nastop Primoža Rogliča, ki je štirikrat dobil Vuelto. Tu je še Gal Glivar v ekipi Alpecin-Premier Techa, ki bo prav tako skušal priti do odmevnega izida v morebitnih pobegih.

Domen Novak FOTO: Profimeda

Dirka po Španiji se bo začela v soboto z uvodno vožnjo na čas v Monacu, končala pa 13. septembra v Granadi. Kolesarje čaka 21 etap z okoli 3300 km ter s kar 58.000 višinskimi metri.