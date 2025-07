Omrzel tudi v zadnji etapi le za skupnim zmagovalcem

V zahtevni zadnji etapi s kar 25 kilometrov dolgim zadnjim vzponom do Cervinie (5,7 %) so imeli največ moči Jarn Widar, Jakob Omrzel in na koncu tretjeuvrščeni Irec Liam O'Brien, ki so v sprintu obračunali za zmago.

Widar je dokazal, da je bil najmočnejši na dirki, potem ko je dobil še tretjo zaporedno etapo na dirki, druga je sicer odpadla zaradi poklona umrlemu Priviteri.

V prvi in drugi etapi si je večji del svojega zaostanka nabral Omrzel, ki v skupnem seštevku ni posegel po najvišjih mestih. Je pa drugo mesto v etapi zasedel že v soboto na kraljevski trasi. Za Widarjem je skupno zaostal 18 minut in končal zunaj najboljše deseterice.