Omrzel zadnji dan Avenirja močno popustil

Najboljši mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel ni imel najboljšega dne. Veliko časa je izgubil že v sprinterski gorski etapi v La Rosieru (41,6 km), potem ko je zasedel 16. mesto z zaostankom 3:12 minute. Predzadnjo etapo oziroma prvi del današnje je dobil Belgijec Jarno Widar, ki je bil pet sekund pred Seixasom, tretji je bil Lorenzo Finn z osmimi sekundami zaostanka. To je pomenilo, da je skupno vodstvo ohranil Francoz Maxime Decomble, ki je imel pred zadnjim testom še 29 sekund naskoka pred Paulom Seixasom, 35 pred Finnom in 36 pred Widarjem. V boju za skupno zmago sta pred zadnjim gorskim kronometrom ostala še Norvežan Joergen Nordhagen (+0:45) in Ekvadorec Mateo Ramirez (+0:52).
Omrzel se je v zadnjih 10,3 km navkreber podal kot 14. v seštevku, a z malo možnostmi za napredovanje v deseterico. Proti najboljšim je izgubil še slabi dve minuti in pol ter gorski kronometer v La Rosieru (10,3 km/6,6 %) končal na 16. mestu (+2:25).
Slavil je Paul Seixas, ki je hitro nadoknadil razliko proti rojaku Decomblu, pridobival pa je tudi proti ostalim tekmecem. Na koncu je dobrih deset kilometrov dolg kronometer dobil s prednostjo 28 sekund pred Nordhagnom in 33 pred Seixasom. Decomble je zaostal 1:49 minute. V skupnem seštevku je Seixas slavil s prednostjo 40 sekund pred Widarjem, 44 sekund je zaostal Nordhage, 47 pa Finn. Decomble je padel na peto mesto (+1:20). Omrzel je v zadnji etapi pridobil eno mesto za končno 13. mesto (+6:16).
Od Slovencev so na dirki nastopili še Aljaž Turk, Erazem Valjavec in Anže Ravbar, ki je zabeležil najboljšo posamično uvrstitev s tretjim mestom v peti etapi, a danes niso končali dirke. Zadnjo etapo sta v selekciji Slovenije, ki jo je vodil Martin Hvastija, ob Omrzelu odpeljala še Jaka Marolt in Nejc Komac.
Drugi najboljši je bil v zadnji etapi Marolt na 27. mestu z zaostankom 3:07 minute. Marolt je bil drugi najboljši Slovenec tudi v skupnem seštevku, bil je 63. Komac je bil skupno 95. Od slovenskih kolesarjev je v dolgoletni zgodovini dirke slavil le Tadej Pogačar leta 2018.
