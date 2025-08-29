Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Omrzel zadnji dan Avenirja močno popustil

Tignes, 29. 08. 2025 17.16 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Francoz Paul Seixas je zmagovalec kolesarske dirke po Franciji za mlajše člane - Tour de l'Avenir. Seixas je ključni korak k zmagi napravil v zadnjem gorskem kronometru, ki ga je prepričljivo dobil. Zadnji dan, ki je bil razdeljen na dve etapi, je imel veliko težav slovenski up Jakob Omrzel, ki je proti zmagovalcu izgubil več kot pet minut.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel FOTO: Damjan Žibert

Najboljši mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel ni imel najboljšega dne. Veliko časa je izgubil že v sprinterski gorski etapi v La Rosieru (41,6 km), potem ko je zasedel 16. mesto z zaostankom 3:12 minute. Predzadnjo etapo oziroma prvi del današnje je dobil Belgijec Jarno Widar, ki je bil pet sekund pred Seixasom, tretji je bil Lorenzo Finn z osmimi sekundami zaostanka. To je pomenilo, da je skupno vodstvo ohranil Francoz Maxime Decomble, ki je imel pred zadnjim testom še 29 sekund naskoka pred Paulom Seixasom, 35 pred Finnom in 36 pred Widarjem. V boju za skupno zmago sta pred zadnjim gorskim kronometrom ostala še Norvežan Joergen Nordhagen (+0:45) in Ekvadorec Mateo Ramirez (+0:52).

Preberi še Devetnajstletni Omrzel prvič državni prvak na cestni dirki

Omrzel se je v zadnjih 10,3 km navkreber podal kot 14. v seštevku, a z malo možnostmi za napredovanje v deseterico. Proti najboljšim je izgubil še slabi dve minuti in pol ter gorski kronometer v La Rosieru (10,3 km/6,6 %) končal na 16. mestu (+2:25).

Slavil je Paul Seixas, ki je hitro nadoknadil razliko proti rojaku Decomblu, pridobival pa je tudi proti ostalim tekmecem. Na koncu je dobrih deset kilometrov dolg kronometer dobil s prednostjo 28 sekund pred Nordhagnom in 33 pred Seixasom. Decomble je zaostal 1:49 minute. V skupnem seštevku je Seixas slavil s prednostjo 40 sekund pred Widarjem, 44 sekund je zaostal Nordhage, 47 pa Finn. Decomble je padel na peto mesto (+1:20). Omrzel je v zadnji etapi pridobil eno mesto za končno 13. mesto (+6:16).

Jakob Omrzel in Erazem Valjavec
Jakob Omrzel in Erazem Valjavec FOTO: Kolesarska zveza Slovenije

Od Slovencev so na dirki nastopili še Aljaž Turk, Erazem Valjavec in Anže Ravbar, ki je zabeležil najboljšo posamično uvrstitev s tretjim mestom v peti etapi, a danes niso končali dirke. Zadnjo etapo sta v selekciji Slovenije, ki jo je vodil Martin Hvastija, ob Omrzelu odpeljala še Jaka Marolt in Nejc Komac.

Drugi najboljši je bil v zadnji etapi Marolt na 27. mestu z zaostankom 3:07 minute. Marolt je bil drugi najboljši Slovenec tudi v skupnem seštevku, bil je 63. Komac je bil skupno 95. Od slovenskih kolesarjev je v dolgoletni zgodovini dirke slavil le Tadej Pogačar leta 2018.

kolesarstvo avenir omrzel
Naslednji članek

Ayuso z etapno zmago zacelil nekaj ran, skupno vodi Traeen

Naslednji članek

Vine slavil na prvi gorski etapi, Vingegaard oddal rdečo majico

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215