Organizatorji predstavili madžarske etape dirke po Italiji

V drugi etapi se bodo kolesarji merili v vožnji na čas po Budimpešti (9,2 km), na koncu pa bo prav tako 1,3 km dolg vzpon do trga Buda. Tretja etapa bo potekala med Kaposvarjem in Balatonfüredom oziroma Blatnim jezerom (201 km), namenjena pa bo sprinterjem.

Kolesarje bo tako madžarski začetek pričakal ob 105. izvedbi italijanske pentlje. Prva etapa bo med Budimpešto in Višegradom (195 km), zaključila pa se bo s petkilometrskim vzponom do gradu nad Višegradom, kjer bodo podelili prvo rožnato majico.

Organizatorji Gira so se predstavitve trase za leto 2022 lotili nekoliko drugače. V sredo so predstavili začetek na Madžarskem, 8. novembra bodo obelodanili sprinterske etape, dan kasneje razgibane, 10. novembra še gorske trase, 11. pa prizorišče zaključka dirke.

Tako kot letos bo tudi na dirki po Italiji 2022 ena od etap potekala po slovenskih cestah, je pred dobrim mesecem pisal tržaški časnik Il Piccolo. V petek, 27. maja, bo 19. etapa kolesarje popeljala čez Učjo v Posočje do Kobarida in od tod na Livek ter čez Kolovrat čez mejo, so konec septembra zapisali na spletnem portalu MMC RTV Slovenija. Na točno traso bo treba počakati do naslednjega tedna.