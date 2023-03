Organizatorji najavili peklenski zaključek Toura 2024

Zaradi olimpijskih iger v Parizu, ki bodo med 26. julijem in 11. avgustom 2024, bodo po dolgih 119 letih konec dirke organizatorji gostili zunaj francoske prestolnice. Obenem pa bo tretjič v zgodovini na sporedu zaključna vožnja na čas, prvič zunaj Pariza, so sporočili na družbenih omrežjih.

Kolesarje predzadnji dan Toura 2024 čaka zahtevna 20. etapa, ki se bo začela v Nici in bo dolga 132 kilometrov. V njej bodo morali premagati kar 4400 višinskih metrov in vzpone na prelaz Braus (10 km/6,6 odstotka), Turini (20,7 km/5,7 odstotka), Colmiane (7,5 km/7,1 odstotka) in zaključni Couillole (15,7 km/7,1 odstotka).

Zadnji vzpon so morali prevoziti tudi nastopajoči na v nedeljo končani dirki Pariz-Nica. Sedmo etapo z drugačno traso, a enakim ciljnim vzponom je dobil slovenski as Tadej Pogačar. 24-letnik je slavil tudi skupno zmago ob prvencu na dirki proti soncu, v karieri pa je dvakrat dobil tudi slovito francosko pentljo (2020 in 2021). Leta 2020 je v vožnji na čas v predzadnji etapi na Planche des Belles Filles ugnal rojaka Primoža Rogliča in slavil skupno zmago.