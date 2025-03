Vingegaardov pretres možganov in velik spodrsljaj zdravniške službe

Tako zdravniška služba kot tudi ekipa Visma Lease a Bike sta Jonasu Vingegaardu dovolili nadaljevanje dirke, čeprav tega ne bi smeli. Zaskrbljujoče je tudi, da so mu zdravniki dovolili nadaljevanje, ko je bilo do cilja zahtevne etape v neugodnih vremenskih razmerah še več kot 80 kilometrov.

Ta namreč veleva, da kolesar dirke v primeru pretresa možganov ne sme nadaljevati. Po padcu danskega zvezdnika na peti etapi Pariz–Nice se je ta vrnil na kolo in prišel do cilja, vendar ga naslednji dan zaradi posledic padca ni bilo na startu šeste etape.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Po padcu sem bil omotičen in po etapi mi je postalo zelo slabo, bil sem izjemno utrujen, kar se je nadaljevalo še nekaj dni," je v pogovoru za danski B.T. razkril Vingegaard. Veseli ga dejstvo, da se je lahko vrnil v trenažni proces, čeprav je prisilni počitek prav zaradi pretresa možganov trajal dlje, kot so sprva načrtovali.

Danec je do pete etape vodil v skupnem seštevku, nato pa ga je prehitel moštveni kolega Matteo Jorgenson, ki je skupno vodstvo ohranil do cilja. To je bila njegova druga zaporedna zmaga na tej dirki.

Vingegaard bi se moral v Kataloniji pomeriti s Primožem Rogličem, a bo na njegovo vrnitev potrebno še počakati. Jasno je, da je glavni cilj Danca tudi letos Tour de France. Za generalko si je izbral kriterij po Dofineji, a je ob odpovedi nastopa v Kataloniji zelo realno, da ga bomo že prej videli tekmovati.