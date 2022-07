Padec Rogliča gledalec ujel v objektiv, prizor ni prijeten

Eden od motoristov, ki spremljajo kolesarje na etapah, je zaščitno balo sena ob cestišču nenamerno premaknil na pot hitrim kolesarjem, nesrečni Primož Roglič pa se oviri žal ni uspel pravočasno izogniti. Padec je poskrbel za izpahnjeno ramo in zaostanek 2:08 minute na peti etapi dirke po Franciji. Posnetki padca do zdaj niso bili na voljo, je pa eden od gledalcev ob cestišču uspel ujeti trenutek, ko je slovenski as izgubil nadzor nad svojim kolesom.