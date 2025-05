Pedersen slekel rožnato majico Rogliču

Mads Pedersen , ki je zmagal že v prvi etapi, ima pred vrnitvijo kolesarjev v domovino dirke in prostim dnevom devet sekund pred Primožem Rogličem . Slovenec je v 160 kilometrov dolgi, zahtevni, razgibani etapi z dvema kategoriziranima vzponoma in s startom ter ciljem v mestu Vlore pokazal pametno vožnjo. Spet se je držal v ospredju, a bolj zaradi varnosti kot pa zaradi želje, da zadrži rožnato majico. Ta prinaša številne obveznosti, ki pa jih Zasavec ne mara, želi imeti svoj mir.

Mads Pedersen in Primož Roglič

Tako ni sodeloval v sprintu, v katerem je drugo mesto zasedel Avstralec Corbin Strong , tretje pa Venezuelec Orluis Aular . Zasedel je 49. mesto. "Primož je bil ves čas tu nekje, a nisem pričakoval, da bi sprintal. Zanj, ki se bori za skupno zmago, bi bilo to prenevarno. Vsekakor pa ni bil nenevaren, če se mu bi ponudila priložnost, bi jo vsekakor poskušal izkoristiti, zato smo morali paziti tudi nanj," je po zmagi dejal Pedersen, ki je s svojo ekipo popolnoma zadani načrt pred etapo.

Na drugem kategoriziranem vzponu so njegovi pomočniki začeli narekovati ritem, ujeli ubežnike, med katerimi je bil tudi zmagovalec kronometra Joshua Tarling , naredili pa tudi selekcijo, znebili so se namreč nekaterih sprinterskih specialistov, ki niso zdržali njihovega ritma. V sprintu pa je njihovo delo pričakovano nadgradil Pedersen, ki se je veselil 52. zmage, s čimer je postal najuspešnejši danski kolesar v zgodovini.

"Vse se je odvilo točno tako, kot smo si želeli. Ekipa je spet opravila vrhunsko delo, me pripeljala do tega, da sem lahko postavil piko na i. Res moram pohvaliti Giulia Cicconeja in Thomasa Vaceka. Jasno mi je, da ima Ciccone svoje cilje v nadaljevanju dirke, a je vseeno trošil moči zame, kar samo kaže na njegov značaj. Komaj čakam, da mu usluge vrnem," je bil poln hvale na račun svojih ekipnih kolegov nekdanji svetovni prvak.

Preostala Slovenca Jan Tratnik in Matevž Govekar sta za glavnino zaostala že med zahtevnimi klanci, na cilj sta prišla z velikim zaostankom.