Pedersenu etapa in rumena majica, Pogačar skupno na drugem mestu

Pred njim je le zmagovalec današnje etape Pedersen. Njegova prednost znaša dve sekundi, tretjeuvrščeni Belgijec Tim Merlier (Soudal-Quick Step) pa za slovenskim asom zaostaja dve sekundi.

"Etapni sprint je bil zares zahteven po desetih ravninskih kilometrih in zahtevnem krožišču tik pred ciljem. Moji klubski sotekmovalci so me obvarovali pred vsemi težavami in mi pripravili lep izhodiščni položaj za etapno zmago. Izjemno lep občutek je obleči rumeno majico vodilnega na tako veliki dirki, tega doslej še nisem izkusil," je po današnji etapni zmagi dejal 27-letni kolesar iz Hamletove dežele.

"Na dirkah šteje vsaka sekunda, danes sem jih pridobil šest. Razlike med kolesarji so majhne, morda se bodo v nadaljevanju dirke obrestovale današnje bonifikacijske sekunde," je izjavo 24-letnega Pogačarja po današnji etapi povzela francoska tiskovna agencija AFP.