Kolesarstvo

Pedersenu etapa po številčnem begu, glavnina 14 minut zadaj

Oviedo, 07. 09. 2025 18.06 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Vegadea do Monforte de Lemosa (167,8 km) je bil najboljši iz skupine najmočnejših ubežnikov. Skupno je v vodstvu ostal Danec Jonas Vingegaard, potem ko se v glavnini danes niso preveč naprezali.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je, potem ko je z glavnino za zmagovalcem zaostal 13:31 minute, zadržal 48 sekund naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates-XRG). Tretji je Britanec Tom Pidcock (Q36,5), ki zaostaja 2:38 minute.

Favoriti so imeli pred prostim ponedeljkom mirnejši dan v sedlu. Številni ubežniki, ki jih glavnina ni mogla nadzorovati, si je hitro nabrala veliko prednost, že tako pa so bili v begu zastopane skoraj vse ekipe in imele s tem priložnost za etapno zmago.

Dolgo je v boju zanjo dobro kazalo pogumnima napadalcema, Avstralcu Jayu Vinu (UAE Team Emirates-XRG) in Louisu Vervaekeju (Soudal Quick-Step). Iz bega sta napadla 138 km pred ciljem in si vmes že nabrala več minut naskoka. Toda proti več kot 40 kolesarjem v lovu nista zdržala do konca.

Mads Pedersen
Mads Pedersen FOTO: Profimedia

V zadnjem delu trase je bil najbolj aktiven Mads Pedersen, ki se je v beg podal v iskanju točk za zeleno majico najboljšega po točkah ter prve etapne zmago na letošnji Vuelti. Danca so ob koncu ves čas napadali, saj je bil v vodilni skupini deveterice najhitrejši v sprintu.

Toda do zadnjih nekaj 100 m ni prišlo do odločitve, v sprintu pa je imel po hitri etapi največ moči prav 29-letni Pedersen, ki je ugnal Venezuelca Orluisa Aularja (Movistar) in Italijana Marca Friga (Israel-Premier Tech).

Za Danca je bila to četrta etapna zmaga na Vuelti, prve tri je zbral leta 2022. Skupno je to njegova 60. zmaga v karieri in 14. v sezoni. Oba Slovenca znova nista končala v ospredju, čeprav je Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) skušal uloviti stik z najmočnejšimi ubežniki, a mu to naposled ni uspelo. Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) je bil v službi kapetana Almeide, zasedel pa je 66. mesto v času glavnine. Glivar je bil 128. (+13:59).

kolesarstvo dirka po španiji vuelta 15. etapa
