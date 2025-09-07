Pedersenu etapa po številčnem begu, glavnina 14 minut zadaj

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je, potem ko je z glavnino za zmagovalcem zaostal 13:31 minute, zadržal 48 sekund naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates-XRG). Tretji je Britanec Tom Pidcock (Q36,5), ki zaostaja 2:38 minute.

Favoriti so imeli pred prostim ponedeljkom mirnejši dan v sedlu. Številni ubežniki, ki jih glavnina ni mogla nadzorovati, si je hitro nabrala veliko prednost, že tako pa so bili v begu zastopane skoraj vse ekipe in imele s tem priložnost za etapno zmago.

Dolgo je v boju zanjo dobro kazalo pogumnima napadalcema, Avstralcu Jayu Vinu (UAE Team Emirates-XRG) in Louisu Vervaekeju (Soudal Quick-Step). Iz bega sta napadla 138 km pred ciljem in si vmes že nabrala več minut naskoka. Toda proti več kot 40 kolesarjem v lovu nista zdržala do konca.