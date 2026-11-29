Enodnevna klasika s ciljem v Roubaixu, ki ji zaradi zahtevnosti pravijo tudi "severni pekel", je še edini spomenik, ki ga Tadej Pogačar ni osvojil. Ob tem je zanikal, da bi dirka zanj postala obsesija.
"Doslej sem tam nastopil zgolj dvakrat. Kar me je navdušilo, so priprave, celoten postopek v dnevih pred dirko, in sama dirka. Čeprav se zavedam, da so moje možnosti za zmago majhne, se bom še vračal in dal vse od sebe," je njegove besede prenesel Domestique.
Ob tem je napovedal, da bo na startu dirke prihodnje leto: "Četudi te dirke nikoli ne bom zmagal, me to ne bo ganilo, ker mi je dirka tako všeč. Seveda, bom na startu prihodnje leto."
Posledice padca že pozabljene
Pogačar je ob tem potrdil, da se je vrnil k običajnim treningom po hudih poškodbah zaradi padca na dirki po Španiji. "Zelo vesel sem, da sem lahko tu. Fizično se dobro počutim, znova normalno treniram," je dejal.
Tudi sicer že pogleduje proti prihodnji sezoni. V preteklosti je že potrdil, da načrtuje nastope na dirki po Franciji, svetovnem prvenstvu in na dirki po Španiji, v decembru pa naj bi z ekipo dorekel še zadnje podrobnosti njegovega načrta za sezono 2027.
Kljub veselju, ki ga čuti ob nastopih na spomenikih, je Pogačar zanikal, da bi bil njegov cilj zmagati na vseh petih v eni sezoni. "Nastopiti na vseh je možno, skoraj nemogoče pa je zmagati vseh pet v istem letu, ker gre za tako različne dirke in ker na takšnih dirkah tudi sreča igra vlogo."
Je pa Pogačar napovedal novo borbo na dirki Liege-Bastogne-Liege z mladim francoskim zvezdnikom Paulom Seixasom, ki je v soboto osvojil nagrado za novinca pretekle sezone.
Laskal tudi mlademu tekmecu Saixasu
"Pred njim je izjemno svetlo prihodnost v kolesarstvu in morda tudi v še kakšnem športu," je Francozu po poročanju Domestiqua pohvalo namenil Pogačar. Ob tem pa dodal: "Ampak ni edini. Veliko je odličnih mladih kolesarjev, ki imajo visoke cilje. Ne gre pa odpisati tudi kakšnih izkušenejših kolesarjev, ki še niso rekli zadnje."
Zaradi vsega se Pogačarju zdi, da so ljubitelji cestnega kolesarstva lahko veseli. "Mislim, da smo v eni najboljših obdobjih za cestno kolesarstvo, ker je toliko različnih generacij, ki tekmujejo med seboj."
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