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Kolesarstvo

Peklenska vročina primorala organizatorje k skrajšanju etape

Madrid, 06. 09. 2026 07.51 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Kolesarji na 13. etapi dirke po Španiji

Na Dirki po Španiji je na sporedu 15. etapa. Po njej je v ponedeljek na vrsti še zadnji dan odmora pred peklenskim poslednjim tednom, ki bo bržkone še premešal karte v boju za končno zmago. Organizator je nedeljsko etapo zaradi predvidene hude vročine skrajšal. Tudi začela se bo šele ob 15. uri in trajala dobri dve uri. Etapa bo sicer razgibana, a precej lažja kot sobotna in ne utegne vplivati na razmerje moči.

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Kolesarji bodo na nedeljski prevozili 110 kilometrov, po oprvotnem načrtu pa bi jih morali še 80 več. Število višinskih metrov se posledično zmanjša s 2850 na 1300 metrov. Največ se jih bo nabralo na dveh klancih tretje kategorije. Prvi je Puerto de la Forestal na tretjini etape, zadnji pa Puerto Artafi (5,9 km; 5,6 %). Od vrha Artafija je do cilja še 37 kilometrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo, dan prej Primož Roglič v skupini favoritov na koncu ni mogel slediti vodilnemu Špancu Enricu Masu in Avstrijcu Felixu Gallu, proti njima je izgubil nekaj novih sekund, Avstrijcu pa je moral celo predati drugo mesto. V etapi je kolesar ekipe Red Bull-Bora hansgrohe zasedel 24. mesto, v skupnem seštevku pa zdaj za vodilnim Masom zaostaja dve minuti in deset sekund, za Gallom pa štiri sekunde.ž

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Drugi slovenski predstavnik v prvi deseterici skupnega seštevka, Jakob Omrzel, je iz skupine favoritov odpadel že nekoliko prej kot Roglič, za rojakom je zaostal 50 sekund, v skupnem seštevku pa ostal na šestem mestu. V cilj je prišel takoj za Britancem Oscarjem Onleyjem, ki ima v razvrstitvi mladih kolesarjev pred njim še vedno pol minute prednosti.

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Zaradi skrajšanja je v 15. etapi moč pričakovati številne napade ubežnikov, medtem ko utegnejo favoriti za skupni seštevek pred zadnjim prostim ponedeljkom varčevati moči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI1

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rok1211
06. 09. 2026 09.01
bravo naši 👌
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