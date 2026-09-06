Peklenska vročina primorala organizatorje k skrajšanju etape

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Kolesarji bodo na nedeljski prevozili 110 kilometrov, po oprvotnem načrtu pa bi jih morali še 80 več. Število višinskih metrov se posledično zmanjša s 2850 na 1300 metrov. Največ se jih bo nabralo na dveh klancih tretje kategorije. Prvi je Puerto de la Forestal na tretjini etape, zadnji pa Puerto Artafi (5,9 km; 5,6 %). Od vrha Artafija je do cilja še 37 kilometrov.

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Spomnimo, dan prej Primož Roglič v skupini favoritov na koncu ni mogel slediti vodilnemu Špancu Enricu Masu in Avstrijcu Felixu Gallu, proti njima je izgubil nekaj novih sekund, Avstrijcu pa je moral celo predati drugo mesto. V etapi je kolesar ekipe Red Bull-Bora hansgrohe zasedel 24. mesto, v skupnem seštevku pa zdaj za vodilnim Masom zaostaja dve minuti in deset sekund, za Gallom pa štiri sekunde.ž

Primož Roglič FOTO: Profimedia

Drugi slovenski predstavnik v prvi deseterici skupnega seštevka, Jakob Omrzel, je iz skupine favoritov odpadel že nekoliko prej kot Roglič, za rojakom je zaostal 50 sekund, v skupnem seštevku pa ostal na šestem mestu. V cilj je prišel takoj za Britancem Oscarjem Onleyjem, ki ima v razvrstitvi mladih kolesarjev pred njim še vedno pol minute prednosti.

Zaradi skrajšanja je v 15. etapi moč pričakovati številne napade ubežnikov, medtem ko utegnejo favoriti za skupni seštevek pred zadnjim prostim ponedeljkom varčevati moči.