Peklenska vročina skrajšala etapo na Touru. Pogačar je prepričan: 'Nadležno bo'

Namesto uradnega starta v Malemortu se bo karavana iz Brive-la-Gaillarda z nevtralnim startom takoj usmerila proti vzhodu in se tam po cesti D921 priključila predvideni trasi v Lanteuilu, kjer bo do cilja še slabih 150 km.

Start bo osem kilometrov prej. Karavana kolesarjev bo morala v etapi premagati nekaj 100 višinskih metrov manj, tudi po Lanteuilu pa jo čaka zahtevna trasa proti Usselu. Nedeljsko etapo je ocenil tudi Tadej Pogačar: "To bo ena bolj nadležnih etap za našo ekipo in upam, da smo pripravljeni na trpljenje."

V seštevku ima 27-letni Slovenec po izjemni četrtkovi zmagi v Pirenejih še naprej 2:42 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, 3:27 minute pa zaostaja njegov ekipni kolega Mehičan Isaac del Toro.