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Kolesarstvo

Peklenska vročina skrajšala etapo na Touru. Pogačar je prepričan: 'Nadležno bo'

Pariz, 12. 07. 2026 07.42 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.J.
Tour Dirka po Franciji

Če ubežniki niso imeli pravih možnosti v zadnjih nekaj etapah, bi utegnilo biti drugače v nedeljo, ko (je) bo na Dirki po Franciji vrsti razgibana trasa med Malemortom in Usselom. Ta bo zaradi vročinskega vala namesto 185,5 dolga 155,5 km. Kolesarji bodo v 9. etapi Toura morali skupaj premagati okoli 3000 višinskih metrov, trasa pa ponuja le redke ravninske kilometre.

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Namesto uradnega starta v Malemortu se bo karavana iz Brive-la-Gaillarda z nevtralnim startom takoj usmerila proti vzhodu in se tam po cesti D921 priključila predvideni trasi v Lanteuilu, kjer bo do cilja še slabih 150 km. 

9. etapa Toura
9. etapa Toura
FOTO: Twitter

Start bo osem kilometrov prej. Karavana kolesarjev bo morala v etapi premagati nekaj 100 višinskih metrov manj, tudi po Lanteuilu pa jo čaka zahtevna trasa proti Usselu. Nedeljsko etapo je ocenil tudi Tadej Pogačar: "To bo ena bolj nadležnih etap za našo ekipo in upam, da smo pripravljeni na trpljenje."

V seštevku ima 27-letni Slovenec po izjemni četrtkovi zmagi v Pirenejih še naprej 2:42 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, 3:27 minute pa zaostaja njegov ekipni kolega Mehičan Isaac del Toro.

Razlagalnik

Dirka po Franciji, znana tudi kot Tour de France, je ena najprestižnejših in najtežjih kolesarskih dirk na svetu, ki se vsako leto odvija v Franciji. Ustanovljena je bila leta 1903 in traja tri tedne, med katerimi kolesarji prevozijo več tisoč kilometrov. Dirka je razdeljena na posamezne etape, ki vključujejo tako ravninske dele kot zahtevne vzpone v gorah, kot sta Pireneji in Alpe, zmagovalec pa je tisti, ki celotno progo prevozi v najkrajšem skupnem času.

Tadej Pogačar je vrhunski slovenski profesionalni kolesar, ki velja za enega najboljših kolesarjev v zgodovini tega športa. Znan je po svoji izjemni vsestranskosti, saj je sposoben zmagovati tako na zahtevnih gorskih etapah kot tudi v vožnji na čas in enodnevnih klasikah. S svojimi dosežki na največjih dirkah, kot je Tour de France, je močno zaznamoval sodobno kolesarstvo in postal globalna športna ikona.

Nevtralni start je del kolesarske etape, ki poteka pred uradnim začetkom dirkanja. V tem času kolesarji vozijo v strnjeni skupini za uradnim vozilom dirke, hitrost pa je nadzorovana in počasnejša. Namen nevtralnega starta je varen izhod karavane iz naseljenega kraja ali prometnega območja, dirka pa se zares začne šele, ko direktor dirke z zastavico označi tako imenovani 'leteči start', po katerem se kolesarji lahko začnejo boriti za položaje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
kolesarstvo tour pogačar

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KOMENTARJI3

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Nidani
12. 07. 2026 09.06
Se že veselim komentiranja dopingirancev v studiu...lepo sporočilo slovenskim športnikom!
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0 0
rok1211
12. 07. 2026 08.48
Bo treba tour prestavit v poznejše mesece
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0 0
JanezNovak13
12. 07. 2026 09.07
Ali pa pričetek ob 5. uri. Saj je že svetlo.
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0 0
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