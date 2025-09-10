Pellizzari izkoristil spogledovanje favoritov za prvo zmago v karieri

Ubežniki danes niso imeli možnosti za uspeh proti ekipam, ki so zaradi svojih kapetanov skušale streti tekmece v eni od zadnjih priložnostih na zahtevnih klancih. Današnji dan je ponudil le enega zares pravega, a je bil prelaz Morredero (8,8 km/9,5 %) za konec zelo zahteven.

Že pred tem se je zaradi ritma v skupini najboljših ta povsem razredčila. Ob vznožju prelaza so na čelu ostali le še najboljši v seštevku in nekateri njihovi pomočniki. Hitro je te izgubil Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), močan ritem pa je narekovala Vingegaardova ekipa Visma-Lease a Bike.

Ko je napadel Avstralec Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je skušal streti predvsem tretjeuvrščenega Britanca Toma Pidcocka (Q36,5), je prvi odpadel Almeida. A Portugalec že tako slovi kot kolesar, ki dirka v svojem ritmu. Po dobrem kilometru se je namreč vrnil na čelo in to počel tudi ob nekaterih drugih napadih.