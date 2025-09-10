Svetli način
Kolesarstvo

Pellizzari izkoristil spogledovanje favoritov za prvo zmago v karieri

Ponferrada, 10. 09. 2025 18.09 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA
Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Valdeorrasa do vrha zahtevnega prelaza Morredero (143,2 km) je za sploh prvo zmago v karieri izkoristil spogledovanje med najboljšimi v skupnem seštevku. Vodstvo je sicer ohranil Danec Jonas Vingegaard.

Ubežniki danes niso imeli možnosti za uspeh proti ekipam, ki so zaradi svojih kapetanov skušale streti tekmece v eni od zadnjih priložnostih na zahtevnih klancih. Današnji dan je ponudil le enega zares pravega, a je bil prelaz Morredero (8,8 km/9,5 %) za konec zelo zahteven.

Že pred tem se je zaradi ritma v skupini najboljših ta povsem razredčila. Ob vznožju prelaza so na čelu ostali le še najboljši v seštevku in nekateri njihovi pomočniki. Hitro je te izgubil Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), močan ritem pa je narekovala Vingegaardova ekipa Visma-Lease a Bike.

Ko je napadel Avstralec Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je skušal streti predvsem tretjeuvrščenega Britanca Toma Pidcocka (Q36,5), je prvi odpadel Almeida. A Portugalec že tako slovi kot kolesar, ki dirka v svojem ritmu. Po dobrem kilometru se je namreč vrnil na čelo in to počel tudi ob nekaterih drugih napadih.

Ker razlik najboljši niso ustvarili, Vingegaard pa sploh ni poskušal, je spogledovanje kandidatov za skupno zmago izkoristil Pellizzari in se odpeljal svoji prvi zmagi v karieri naproti.

Ciljno črto je prečkal 16 sekund pred Pidcockom in 18 pred Hindleyjem. Vingegaard je zaostal še dve sekundi več, Almeida pa je proti Dancu izgubil nadaljnji dve sekundi. To v skupnem seštevku pomeni, da ima Vingegaard zdaj 50 sekund naskoka pred Almeido in 2:28 minute pred Pidcockom.

Obeh Slovencev znova ni bilo v ospredju. Domen Novak je na Vuelti v službi kapetana Almeide, Gal Glivar pa ima proste roke pri ekipi Alpecin-Deceuninck in čaka na priložnost za pravi beg, čeprav teh na španski pentlji zmanjkuje.

V četrtek bo na sporedu vožnja na čas v Valladolidu, ki bo dolga 27,2 km. Ponudila bi lahko tudi večje razlike med najboljšimi v skupnem seštevku.

Izidi, 17. etapa, O Barco de Valdeorras - El Morredero (143,2 km):

1. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:37:00

2. Tom Pidcock (VBr/Q36,5) + 0:16

3. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:18

4. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 0:20

5. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) 0:22

6. Matthew Riccitello (ZDA/Israel-Premier Tech) 0:26

7. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 0:53

8. Torstein Traeen (Nor/Bahrain-Victorious) isti čas

9. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) 0:58

10. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) 1:44

...

56. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) 16:57

101. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 23:09

...

- skupni seštevek (17/21):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 64:53:55

2. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) + 0:50

3. Tom Pidcock (VBr/Q36,5) 2:28

4. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:04

5. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:51

6. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 4:57

7. Matthew Riccitello (ZDA/Israel-Premier Tech) 4:59

8. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) 6:24

9. Torstein Traeen (Nor/Bahrain-Victorious) 7:06

10. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) 10:16

...

87. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) 2:43:29

141. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 3:47:39

...

kolesarstvo pellizzari vuelta vingegaard dirka po španiji 17. etapa
