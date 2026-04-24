Giulio Pellizzari zmagovalec Dirke po Alpah, Jakob Omrzel šesti

Spet je izvrstno kolesaril Jakob Omrzel, v 128,6 kilometra dolgi etapi s štirimi vzponi, najtežjima v zadnjem delu, je kolesar ekipe Bahrain Victorious zasedel peto mesto, skupno je bil šesti.

Giulio Pellizzari je na dirki že dobil drugo etapo in je vodil že pred začetkom zadnje, v kateri je tekmece premagal na zadnjem vzponu. Izkazal pa se je nato tudi v spustu, prednost je povečal, na koncu je v cilj v Bolzanu prišel točno pol minute pred skupino treh kolesarjev, med katerimi je bil v sprintu najhitrejši Kolumbijec Egan Bernal pred Avstralcem Michaelom Storerjem ter Nizozemcem Thymenom Arensmanom.

Omrzel je že na zadnjem vzponu napovedoval peto mesto, na spustu so ga sicer ujeli trije kolesarji, a se je nadarjeni Slovenec izkazal tudi v sprintu, premagal je vse konkurente in v etapi z minuto in desetimi sekundami zaostanka zasedel peto mesto.