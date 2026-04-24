Kolesarstvo

Giulio Pellizzari zmagovalec Dirke po Alpah, Jakob Omrzel šesti

Bolzano, 24. 04. 2026 16.26 pred 4 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jakob Omrzel

Italijanski kolesar ekipe Red Bull-Bora-hansgrohe Giulio Pellizzari je bil letos absolutni vladar petdnevne Dirke po Alpah. Moštveni kolega Primoža Rogliča je dobil tudi zadnjo, najtežjo etapo dirke, ki se je končala v Bolzanu, in zanesljivo zmagal tudi v skupnem seštevku.

Spet je izvrstno kolesaril Jakob Omrzel, v 128,6 kilometra dolgi etapi s štirimi vzponi, najtežjima v zadnjem delu, je kolesar ekipe Bahrain Victorious zasedel peto mesto, skupno je bil šesti.

Giulio Pellizzari je na dirki že dobil drugo etapo in je vodil že pred začetkom zadnje, v kateri je tekmece premagal na zadnjem vzponu. Izkazal pa se je nato tudi v spustu, prednost je povečal, na koncu je v cilj v Bolzanu prišel točno pol minute pred skupino treh kolesarjev, med katerimi je bil v sprintu najhitrejši Kolumbijec Egan Bernal pred Avstralcem Michaelom Storerjem ter Nizozemcem Thymenom Arensmanom.

Omrzel je že na zadnjem vzponu napovedoval peto mesto, na spustu so ga sicer ujeli trije kolesarji, a se je nadarjeni Slovenec izkazal tudi v sprintu, premagal je vse konkurente in v etapi z minuto in desetimi sekundami zaostanka zasedel peto mesto.

Jakob Omrzel
Jakob Omrzel
FOTO: Profimedia

Pellizzari, ki je pred to dirko zmagal le enkrat, dobil je etapo na Vuelti, je v skupnem seštevku za 40 sekund premagal Bernala, Arensman na tretjem mestu je zaostal 50 sekund, slovenski državni prvak, 20-letni Omrzel, lani četrti na dirki Po Sloveniji in sedmi na dirki po Hrvaški, pa minuto in 55 sekund. V seštevku mladih kolesarjev je bil tretji, pred njim se je poleg Pellizzarija uvrstil tudi Francoz Mathys Rondel, oba pred njim sta dve leti starejša.

Drugi slovenski predstavnik in Omrzelov moštveni kolega Roman Jermakov je tokrat zaostal dobrih 19 minut, v ozadju je bil tudi v skupnem seštevku.

kolesarstvo Pellizzarri omrzel dirka po alpah

4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Trump prekršil kraljevi protokol
Trump prekršil kraljevi protokol
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Tiha bolezen kosti, ki prizadene 40 % odraslih
Tiha bolezen kosti, ki prizadene 40 % odraslih
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
