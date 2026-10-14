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Kolesarstvo

Peloton je zapustila edina kolesarka, ki je nosila hidžab: Odločila sem se za Alaha

Ljubljana, 14. 10. 2026 11.25 pred 35 minutami 3 min branja 2

Avtor:
M.J.
Safiya Al Sayegh

Ena najboljših kolesark v zgodovini Združenih arabskih emiratov, 25-letna Safiya Al Sayegh, je presenetila s svojo odločitvijo, da konča profesionalno kariero. Kot glavni razlog končasnja deset let trajajoče kariere je navedla verska prepričanja in željo, da bi v celoti sledila pravilom islama glede oblačenja žensk.

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Ena najboljših kolesark v zgodovini Združenih arabskih emiratov, 25-letna Safiya Al Sayegh, je presenetila s svojo odločitvijo, da konča profesionalno kariero. Kot glavni razlog je navedla verska prepričanja in željo, da bi v celoti sledila pravilom islama glede oblačenja žensk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Dubaju rojena kolesarka je bila vrsto let najuspešnejša tekmovalka ZAE ter edina redna članica ženskega profesionalnega pelotona, ki je na najvišji ravni tekmovala s hidžabom. Med kariero je nastopala na dirkah svetovne serije Women's World Tour in predstavljala svojo državo na svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah.

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Novico o slovesu od kolesarstva je objavila na družbenih omrežjih. "Z vsemi, ki ste spremljali zadnjih deset let mojega življenja kot kolesarke, želim deliti novico o upokojitvi iz tekmovalnega kolesarstva," je zapisala 25-letna kolesarka.

Notranji boj med športom in vero

Al Sayeghova je razkrila, da se je v zadnjih letih soočala z notranjim konfliktom med svojo športno kariero in verskimi prepričanji. Zadnjih nekaj let je bilo psihično zelo zahtevnih. Ne zato, ker bi bil šport težak, temveč zato, ker sem se znašla v krizi identitete. Sem muslimanka, ki verjame v skromno oblačenje in pokrivanje telesa, hkrati pa dekle, ki je oboževalo dirkanje, vožnjo s kolesom in šport.

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Njena podoba v pelotonu je bila vselej nekaj posebnega. Nastopala je v posebej prilagojeni opravi, ki ji je omogočala spoštovanje verskih in kulturnih načel, ob tem pa tekmovanje na najvišji ravni ženskega kolesarstva.

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Večkratna državna prvakinja

Al Sayeghova je v karieri kar šestkrat osvojila naslov državne prvakinje ZAE v cestni dirki, petkrat pa je bila najboljša tudi v vožnji na čas.

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Med letoma 2022 in 2025 je nastopala za ekipo UAE Team L'Imad, leta 2026 pa se je pridružila razvojni zasedbi kluba. Tudi v svoji zadnji sezoni je osvojila oba državna naslova. Zadnje nastope kariere je zabeležila na Azijskih igrah, kjer se je na obeh preizkušnjah uvrstila med najboljših 20.

Odločitev sem sprejela zaradi poslušnosti Alahu

Kolesarka je pojasnila, da je bila odločitev predvsem verske narave. "Letos sem končno sprejela odločitev zaradi poslušnosti Alahu in pravilom svoje vere glede ženskega oblačenja. Odločila sem se za tisto, za kar verjamem, da je pravilno, pred nečim, kar sem dolgo ljubila." Kljub slovesu od kolesarstva je poudarila, da je ponosna na svojo pot.

Safiya Al Sayegh
Safiya Al Sayegh
FOTO: Twitter

Mala Safiya je izjemno ponosna na to, kar je postala. Za to se moram zahvaliti Alahu, pa tudi svojim staršem, družini, prijateljem in ljudem z vsega sveta, ki so me podpirali. Posebno zahvalo je namenila tudi ekipi UAE Team L'Imad za pet sezon podpore in profesionalnega dirkanja.

Želi si, da bi jo pomnili po prijaznosti

Ob slovesu je zapisala, da si želi, da bi se je ljudje spominjali predvsem po njenem odnosu do drugih. Dolgo sem razmišljala, po čem bi si želela biti zapomnjena. Upam, da po lepih manirah, nasmehih, širjenju veselja in kot muslimanka, ki je skušala svetu pokazati, kako lep je islam ter da gre za vero miru, ravnovesja in poslušnosti Stvarniku.

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Za konec je dodala: "Ponosna sem, da sem predstavljala svojo državo in da sem na vseh stopnjah kariere dala vse od sebe. Toda nekaj, kar v globini srca občutim kot napačno, preprosto ne more trajati naprej."

Razlagalnik

Hidžab je arabska beseda, ki pomeni 'zavesa' ali 'pregrada'. V islamskem kontekstu se nanaša na prakso skromnega oblačenja, ki jo prakticirajo mnoge muslimanke. Najbolj prepoznavna oblika je naglavna ruta, ki pokriva lase in vrat, vendar koncept hidžaba vključuje tudi širše načelo skromnosti v vedenju in oblačenju, s čimer vernice izražajo svojo predanost veri in spoštovanje do verskih smernic o zasebnosti ter dostojanstvu.

Združeni arabski emirati so federacija sedmih emiratov na jugovzhodu Arabskega polotoka, ki so se združili leta 1971. Država je znana po svojem hitrem gospodarskem razvoju, ki temelji predvsem na naftni industriji, turizmu in logistiki. ZAE so pomembno kulturno in gospodarsko središče Bližnjega vzhoda, kjer se tradicionalne islamske vrednote prepletajo z modernim, globaliziranim življenjskim slogom.

Beseda 'peloton' izhaja iz francoščine in pomeni 'majhna skupina' ali 'klobčič'. V kolesarstvu se nanaša na glavno skupino kolesarjev, ki dirkajo skupaj v tesni formaciji. Kolesarji v pelotonu vozijo drug za drugim, da zmanjšajo zračni upor, kar jim omogoča bistveno večjo hitrost in varčevanje z energijo v primerjavi s kolesarjenjem na čelu skupine ali samostojno vožnjo.

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