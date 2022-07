Penina pri Jumbo-Vismi še na hladnem, emirati že začeli z avtopsijo

Lenny Kravitz v hitu iz leta 1991 It Ain't Over 'Til It's Over (Ni konec, dokler ni konec, op. a.) poje, kako nad svojim ljubezenskim razmerjem ne bo obupal, ne glede na zahtevnost položaja. Morda bi pesem pred današnjim kronometrom prav prišla Tadeju Pogačarju, ki bo v nedeljo skoraj zagotovo končal svojo dvoletno romanco z rumeno majico na Elizejskih poljanah. 23-letnik ima zadnjo priložnost, da po čudežu še obrne stvari sebi v prid. Čeprav so pri emiratih že začeli z iskanjem razlogov za poraz, vodilni Jonas Vingegaard ostaja previden.

icon-expand Jonas Vingegaard je z napadom na 11. etapi strl Tadeja Pogačarja. Svojo prednost pa je na zadnji gorski etapi v četrtek še povečal. FOTO: AP Prednost treh minut in 26 sekund pred zadnjim kronometrom bi morala po vseh kolesarskih parametrih zadoščati Jonasu Vingegaardu v boju za rumeno majico. Sobotna preizkušnja je namreč povsem ravninska, Danec pa sodi med vsaj zelo dobre, če ne celo najboljše kronometriste, zato je jasno, da bo Tadej Pogačar potreboval čisto pravi čudež. Kljub temu v taboru Jumbo-Visme, z naskokom najboljše ekipe na letošnjem Touru, ostajajo previdni. "Za nami je neverjetna dirka. Imamo rumeno, zeleno in pikčasto majico. Dobili smo pet etap. Ampak nismo še na koncu. Čaka nas še kronometer, upam, da mi bo uspela dobra vožnja," je bil Vingegaard po 19. etapi z obema nogama še vedno trdno na tleh. Danec se zaveda, da je prednost pred dvakratnim zmagovalcem Toura velika, zato ne bo tvegal vsega. "Seveda vedno skušam voziti na polno, a tokrat ne bom tvegal vsega. V zavojih bom moral biti previden." icon-expand Primož Roglič se je moral še drugo leto zapored predčasno posloviti s Toura. Pred dvema letoma je rumeno majico izgubil na predzadnji dan dirke. FOTO: AP Kronometer na 20. etapi leta 2020 se je končal z vzponom prve kategorije, letošnji pa je povsem ravninski. Obenem ima Vingegaard še občutnejšo prednost, kot jo je imel takrat Roglič. Zato za spremembo na vrhu ostajajo le še teoretične možnosti. Lani je bil Vingegaard na predzadnji dan dirke, ki je tradicionalno rezervirana za vožnjo na čas, tretji. Pogačar pa je v rumeni majici po bolj previdni vožnji zasedel osmo mesto. Pred dvema letoma so bile vloge obrnjene, ko je kapetan emiratov takrat vodilnega Primoža Rogliča z vrtoglavo vožnjo na La Planche des Belles Filles ugnal za skoraj dve minuti in tako prišel do izjemnega preobrata v borbi za rumeno majico. Vingegaard takrat še ni bil v ekipi Jumbo-Visme. Razplet dirke je spremljal v bolnišnici, saj sta s partnerico pričakovala rojstvo otroka. "Tista etapa ni nekaj, o čemer bi se v ekipi veliko pogovarjali," je pred časom priznal, da grenak spomin na 20. etapo izpred dveh let še živi. Po petkovi preizkušnji, ki jo je dobil njegov ekipni kolega Cristophe Laporte, pa je zatrdil še, da bo na kronometru dal vse, kar mu je še ostalo v nogah, da bo zadržal "to prelepo majico". icon-expand Tadej Pogačar je resda izgubil boj za rumeno majico, a še tretje leto zapored je dobil kar tri etape, zato so pri UAE Emirates zadovoljni. FOTO: AP Gianetti: Pogačar je še vedno številka ena Sodeč po izjavah iz tabora UAE Emirates so se pred zadnjo preizkušnjo, ki bi še lahko prinesla spremembe v skupnem seštevku, že vdali v usodo. Vingegaard je bil tokrat enostavno boljši, a ekipni direktor Mauro Gianetti je še vedno mnenja, da je Pogačar najboljši kolesar na svetu. Podal pa je tri razloge, zakaj mu je tokrat spodletelo. "Vsi vemo, da je razlika med Pogačarjem in Vingegaardom izjemno majhna, a menim, da je Pogačar še vedno številka ena. On in tudi vsi ostali iz naše ekipe so se odrezali zelo dobro. Z napadalnimi vožnjami smo pripomogli k promociji kolesarstva. Zadovoljen sem z opravljenim delom," je Gianetti za VeloNews komentiral razplet dirke. icon-expand Mauro Gianetti je kot enega glavnih razlogov za zmago Jonasa VIngegaarda izpostavil izjemnega Wouta van Aerta. FOTO: AP Koronavirus, prelaz Granon in Wout van Aert Čeprav se bo 109. izvedba dirke po Franciji uradno zaključila v nedeljo s parado šampionov po Elizejskih poljanah, so pri emiratih že začeli z iskanjem razlogov za poraz. Gianetti je izpostavil tri. "Glavni razlog je zagotovo covid-19. Na neki točki smo izgubljali kolesarje, zatem še druge člane naše ekipe. Za vse je bilo zelo stresno. Drugi razlog je 11. etapa na prelaz Granon, ko je Tadej skušal nekoliko preveč. Imeli smo 40-sekundno prednost, potem pa so se stvari obrnile na glavo," je našteval nekdanji švicarski kolesar. Kot tretji razlog je izpostavil neverjetne vožnje Belgijca Wouta van Aerta, ki je v začetku nosil rumeno majico, dobil dve etapi, nato pa se je izkazal kot izjemen pomočnik Vingegaardu tudi v gorskih etapah. Za nagrado bo v Pariz prikolesaril z zeleno majico najboljšega sprinterja. Z rumeno bo skoraj zagotovo prišel njegov danski ekipni kolega. A kot pravi Lenny Kravitz, ni konec, dokler ni konec. Tadej Pogačar nas je pred dvema letoma že podučil o tem. Tudi zato je penina pri Jumbo-Vismi še na hladnem.