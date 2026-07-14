Pester dan na Touru prinaša sedem kategoriziranih vzponov

Štirikratni zmagovalec najbolj imenitne tritedenske kolesarske preizkušnje na svetu v letih 2020, 2021, 2024 in 2025 je na letošnji francoski pentlji prvo mesto v skupni razvrstitvi najprej prevzel po tretji etapi. Drugič je prestižno rumeno majico oblekel po šesti etapi, ko je na gorski etapi od Pauja do Gavarnie-Gedra povsem zasenčil tekmece.
Sedemindvajsetletni Slovenec je na četrtkovi etapi uprizoril pravo kolesarsko simultanko, ko je na najtežjem vzponu 43 km pred ciljem silovito napadel ter v cilj prišel z več kot poltretjo minuto prednosti pred najbližjimi zasledovalci.
Pogačar ima pred današnjo zahtevno preizkušnjo 2:42 minute prednosti pred največjim danskim tekmecem Jonasom Vingegaardom, njegov tretjeuvrščeni klubski sotekmovalec iz Mehike Isaac del Toro pa zaostaja 3:27 minute.
Na letošnji izvedbi dirke nastopata tudi Slovenca Matej Mohorič in Jan Tratnik, oba pa opravljata "umazano delo" za najbolj ambiciozne tekmovalce pri ekipah Bahrain-Victorius oziroma Red Bull-BORA-hansgrohe.
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