Pester dan na Touru prinaša sedem kategoriziranih vzponov

Štirikratni zmagovalec najbolj imenitne tritedenske kolesarske preizkušnje na svetu v letih 2020, 2021, 2024 in 2025 je na letošnji francoski pentlji prvo mesto v skupni razvrstitvi najprej prevzel po tretji etapi. Drugič je prestižno rumeno majico oblekel po šesti etapi, ko je na gorski etapi od Pauja do Gavarnie-Gedra povsem zasenčil tekmece.

Sedemindvajsetletni Slovenec je na četrtkovi etapi uprizoril pravo kolesarsko simultanko, ko je na najtežjem vzponu 43 km pred ciljem silovito napadel ter v cilj prišel z več kot poltretjo minuto prednosti pred najbližjimi zasledovalci.