Philipsen do zmage na uvodni etapi Vuelte

Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Torina do Novare (186,7 km) je bil prepričljivo najboljši v sprintu glavnine in s tem prevzel tudi rdečo majico vodilnega. Favoriti za skupno zmago so se danes izogibali težavam, že v nedeljo pa jih čaka prvi resnejši preizkus s ciljem navkreber.

Jasper Philipsen FOTO: Profimedia icon-expand

Prva etapa Vuelte je pričakovano pripadla sprinterjem. Ekipe teh begu niso dovolile prevelike prednosti. Nadzorovale so položaj in svoje kapetane pripeljale do sprinta v Novari. Tam je imel največ moči Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ki je prepričljivo slavil. Tako je ob rumeni majici po prvi etapi na dirki po Franciji zdaj v Španiji oblekel še rdečo majico vodilnega.

Za Belgijca je bila to 55. zmaga v karieri in četrta v etapah na Vuelti. Dvakrat je slavil leta 2021, enkrat pa 2020. Drugo mesto je v etapi pripadlo Britancu Ethanu Vernonu (Israel-Premier Tech), tretje pa Venezuelcu Orluisu Aularju (Movistar). Brez mesta v prvi deseterici je ostal Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), bil je 14.

V skupnem seštevku ima Philipsen štiri sekunde naskoka pred Vernonom in Nizozemcem Pepijnom Reinderinkom (Soudal Quick-Step), ki je zbiral bonifikacijske sekunde na vmesnih ciljih. V nedeljo bo na sporedu druga etapa, ki se bo začela v Albi in končala po 159,6 km z vzponom na Limone. Gre za klanec, dolg 9,8 km s povprečnim naklonom 5,1 %, najtežji pa so zadnji trije kilometri.

Vingegaard prvi favorit Vuelte

Na španski pentlji, ta bo prve štiri dni sicer potekala v Italiji in deloma tudi v Franciji, je prvi favorit Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Njegova glavna izzivalca pa bosta predvsem oba člana ekipe UAE Team Emirates-XRG Portugalec Joao Almeida in Španec Juan Ayuso.

Na zadnji tritedenski dirki sezone ne nastopa lanski zmagovalec Vuelte Primož Roglič. Slovenski as si je po Giru in Touru vzel premor, po vsej verjetnosti pa bo dejaven na enodnevnih dirkah ob koncu sezone. Prav tako po Španiji ne nastopa najboljši kolesar zadnjega obdobja Tadej Pogačar, ki se bo vrnil sredi septembra na obeh velikih nagradah v Kanadi.