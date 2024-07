Philipsen do tretje etapne zmage, Pogačar zadržal prednost

Na kolesarski dirki po Franciji je na 16. etapi, ki je karavano po pretežno ravninski trasi popeljala od Gruissana do Nimesa (188,6 km), po sprinterskem zaključku še tretjič na letošnjem Touru slavil Jasper Philipsen. Tadej Pogačar je na svoji 100. etapi na dosedanjih francoskih pentljah v cilj prikolesaril z glavnino in zadržal visoko prednost v skupnem seštevku.

Jasper Philipsen po zmagi na 16. etapi dirke po Franciji FOTO: AP icon-expand

Tadej Pogačar, ki je dobil 14 etap in na stopničkah stal v 28 od 100 odpeljanih etap, je brez težav preživel vroč dan v sedlu ter ohranil vodstvo v skupnem seštevku. V njem ima še naprej 3:09 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom in 5:19 pred Belgijcem Remcom Evenepoelom. Vsi ostali zaostajajo že slabih 11 minut in več.

Profil 16. etape dirke po Franciji FOTO: Tour de France icon-expand

Vnovič na tem Touru v ravninski etapi ni bilo pravega bega. Nekaj kolesarjev je sicer poskušalo na začetku, a zaman ob interesu ekip najboljših sprinterjev. Te so po vmesnem sprintu spustile v ospredje osamljenega Francoza Thomasa Gachignarda, a vseskozi nadzorovale položaj in ga ujele 23 km pred ciljem. Sprinterji so se v zadnji ravninski trasi na tem Touru pričakovano udarili za etapno zmago, prepričljivo pa je slavil 26-letni Philipsen pred Nemcem Philom Bauhausom in Norvežanom Alexandrom Kristoffom.

To je bila 49. zmaga v karieri za Philipsena in deveta na francoskih pentljah. Na letošnjem Touru je dobil že tretjo in se v tem pogledu izenačil s Pogačarjem in Eritrejcem Biniamom Girmayem, ki je okoli 1,5 km pred ciljem padel v krožišču. Priljubljeni Eritrejec je kljub temu ohranil 32 točk prednosti pred Philipsenom v seštevku najboljših sprinterjev. Pogačar in ostali kandidati za skupni seštevek so se zaradi padca malce zadržali na cesti, a zaradi pravila zadnjih treh kilometrov prejeli čas zmagovalca.

Skupni seštevek po 16. etapi FOTO: Sofascore.com icon-expand

Karavano zdaj čakata še zelo razgibani 17. in 18. etapa, ki pa bi lahko vendarle pripadli ubežnikom. Pogačarjevi emirati lahko po uspešnem koncu tedna v Pirenejih vendarle dirkajo bolj obrambno in pobudo prepustijo ostalim ekipam. Konec Toura bo zelo zahteven s tremi etapami v okolici Nice. V petkovi 144,6 km dolgi 19. etapi sledi ciljni vzpon na Isolo 2000 (16,1 km/7,1 %), pred tem pa prečkanje najvišje točke letošnjega Toura na Cime de la Bonette na 2802 m nadmorske višine. V soboto bo še ena zahtevna etapa do prelaza Couillole (15,7 km/7,1 %) s kar 4600 višinskimi metri v vsega 132,8 km, v nedeljo pa za konec sledi še 33,7 km dolg zahteven in tehničen kronometer od Monaca do Nice.