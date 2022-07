Philipsen prvi na cilju, Kruijswijk v 'rešilca', na tleh tudi rumena majica!

Petindvajsetletni Vingegaard je 58 km pred ciljem pristal na tleh in imel vidne posledice na ramenu, vseeno pa je hitro ujel glavnino in etapo končal v času slednje. Te sreče pa ni imel njegov moštveni kolega, Nizozemec Steven Kruijswijk , ki je padel še nekaj kilometrov prej in zaradi poškodb zapustil Tour.

V etapi so najprej zbežali trije kolesarji, med njimi tudi Van Aert (Jumbo-Visma), ki pa je hitro uvidel, da trojica do cilja ne bo prišla v najboljšem položaju. Kasneje je poskusil v sprintu in v Carcassonnu osvojil drugo mesto za zmagovalcem Philipsenom (Alpecin-Deceuninck). Tretje mesto je pripadlo Dancu Madsu Pedersenu (Trek-Segafredo).

V etapi so zaradi peklenske vročine, termometer se je povzpel tudi do 40 stopinj Celzija, veljala nekoliko prilagojena pravila. Tako so lahko po hrani in pijači kolesarji posegli že od samega začetka, bidone so lahko gledalcem metali po celotni trasi etape in ne le v zato odmerjenih odsekih, obenem pa je bila časovna zapora ne glede na dolžino in koeficient etape postavljena pri 20 odstotkih zmagovalnega časa.

Tik pred Kruijswijkovim padcem pa so štirje okoljevarstveni protestniki nekoliko zmotili dva ubežnika, a tokrat komisarji karavane niso ustavili, saj so policisti hitro odstranili protestnike.

V ponedeljek bo na Touru prost dan, v torek pa se bo karavana podala na prvo etapo v Pirenejih od Carcassonna do Foixa (178,5 km) z dvema zahtevnima vzponoma v zadnjih 65 km.