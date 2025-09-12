Philipsenu petkova etapa, Vingegaard pridobil štiri sekunde

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je s tretjo etapno zmago dokazal, da sodi v sam vrh sprinterjev, spet pa je odlično deloval vlak Alpecina, ki ga je v skupinskem sprintu po 162 današnjih kilometrih pripeljal do zmage pred nekdanjim svetovnim prvakom, Dancem Madsom Pedersenom (Lidl-Trek), in Orluisom Aularjem (Movistar) iz Venezuele.

Za kolesarja Alpecina je bila to tretja letošnja, skupaj pa že šesta zmaga na Vuelti. Na Touru je Philipsen dosegel že 10 etapnih zmag. Novo priložnost bodo imeli kolesarji v nedeljo, ko naj bi se dirka v Madridu spet končala s skupinskim sprintom.

Pomembno vlogo pri zmagi Philipsena je spet odigral tudi njegov slovenski pomočnik pri Alpecinu Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), ki je na koncu zasedel 83. mesto. Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) je bil 151.

Vodilni Jonas Vingegaard (Team Visma - Lease a Bike) je v boju za skupno zmago proti drugemu Joau Almeidi (UAE Team Emirates-XRG) pridobil štiri sekunde, potem ko je izkoristil neprevidnost ekipe iz Emiratov na letečem cilju.