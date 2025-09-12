Svetli način
Kolesarstvo

Philipsenu petkova etapa, Vingegaard pridobil štiri sekunde

Madrid, 12. 09. 2025 19.06 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec petkove 19. etape od Ruede do Guijuela jubilejne 80. kolesarske dirke po Španiji. V skupnem seštevku še naprej vodi Danec Jonas Vingegaard, ki ima pred ključno sobotno etapo 44 sekund prednosti pred Portugalcem Joaom Almeido.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je s tretjo etapno zmago dokazal, da sodi v sam vrh sprinterjev, spet pa je odlično deloval vlak Alpecina, ki ga je v skupinskem sprintu po 162 današnjih kilometrih pripeljal do zmage pred nekdanjim svetovnim prvakom, Dancem Madsom Pedersenom (Lidl-Trek), in Orluisom Aularjem (Movistar) iz Venezuele.

Za kolesarja Alpecina je bila to tretja letošnja, skupaj pa že šesta zmaga na Vuelti. Na Touru je Philipsen dosegel že 10 etapnih zmag. Novo priložnost bodo imeli kolesarji v nedeljo, ko naj bi se dirka v Madridu spet končala s skupinskim sprintom.

Pomembno vlogo pri zmagi Philipsena je spet odigral tudi njegov slovenski pomočnik pri Alpecinu Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), ki je na koncu zasedel 83. mesto. Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) je bil 151.

Vodilni Jonas Vingegaard (Team Visma - Lease a Bike) je v boju za skupno zmago proti drugemu Joau Almeidi (UAE Team Emirates-XRG) pridobil štiri sekunde, potem ko je izkoristil neprevidnost ekipe iz Emiratov na letečem cilju.

 V soboto bo imel Portugalec, morda pa tudi tretjeuvrščeni Britanec Thomas Pidcock (Q36.5 Pro), zadnjo priložnost za napad na favoriziranega Vingegaarda in skupno zmago. 

Kolesarje v soboto čaka 4226 metrov višinske razlike. Med Robledo in ciljem na Bola del Mundo jih čakata dva izjemna vzpona. Najprej na prelaz Puerto de Navacerrado, posebej zahteven pa je zaključni vzpon.

kolesarstvo
