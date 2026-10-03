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Kolesarstvo

Piganzoli presenetil svetovnega prvaka McNultyja in Pidcocka

Bologna, 03. 10. 2026 17.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Davide Piganzoli

Italijan Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec enodnevne klasike po Emilii. Na trasi od Ferrare do Bologne je na vrhu klanca San Luca nad Bologno slavil tri sekunde pred Britancem Tomom Pidcockom in njegovim rojakom Oscarjem Onleyjem. Na prvi dirki v dresu svetovnega prvaka je Američan Brandon McNulty zasedel deseto mesto.

Preizkušnja po Emilii, tokrat že 109. po vrsti, s štirikratnim prečkanjem kultnega klanca San Luca (2,1 km/9,4 %) velja za uverturo v zadnji del sezone italijanskih enodnevnih klasik pred spomenikom po Lombardiji.

Na San Luco imata dobre spomine tudi Slovenca Primož Roglič in Tadej Pogačar. Prvi je slavil v letih 2019, 2021 in 2023, drugi pa je bil najboljši pred dvema letoma, drugi pa je bil v letih 2022 in 2023.

Tokrat Slovencev na dirki ni bilo, saj se večina najboljših pripravlja na cestno dirko na domačem evropskem prvenstvu, Pogačar pa je že sklenil sezono zaradi poškodb po padcu na dirki po Španiji.

V odsotnosti nekaterih vidnih imen, ki bodo v nedeljo nastopila v Ljubljani in Šenčurju, je zmago slavil domačin Piganzoli pred Pidcockom in Onleyjem.

V mavričastem dresu je bil na svoji prvi dirki po presenetljivem naslovu svetovnega prvaka v Montrealu aktiven tudi McNulty, a po napadu v predzadnjem krogu siceršnji Pogačarjev ekipni kolega ni napravil razlike.

V seriji največjih enodnevnih dirk v Italiji bo v torek na sporedu dirka treh dolin Vareseja, v četrtek Gran Piemonte, v soboto pa bo na vrsti spomenik po Lombardiji. Na njem je v zadnjih petih izdajah vselej slavil Pogačar.

Predvidoma bo letos tam nastopil tudi Roglič, a se glede tega, kot je dejal na petkovi novinarski konferenci v Šenčurju, z ekipo Red Bulla še ni odločil.

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