Pireneji slavijo 'kralja' Pogačarja, ki je na pragu zgodovinskega dvojčka

Pogačar je postavil nov rekord na Plateu de Beille, s katerim je opravil v 39 minutah in 50 sekund. Prejšnji rekord Marca Pantanija iz leta 1998 je izboljšal za več kot tri minute.

"Odločili so se, da bodo nadzirali dirko in na klancih narekovali oster ritem. Ampak nikoli nisem bil zaskrbljen. Osredotočen sem bil nase, da sem bil dovolj hidriran in pravilno jedel. Ko smo prišli na vznožje zadnjega klanca in se me je Jonas skušal otresti, sem bil na limitu. Potem sem videl, da tudi on trpi. Ko je zadnjič poskušal, sem videl, da nima nog za mi slediti do cilja," je bil Pogačar v izjavi za organizatorja vsaj tako suveren kot na kolesu.