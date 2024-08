Po dnevu premora nova zahtevna etapa za Rogliča in druščino

Po zmagi v osmi etapi in manjši krizi deveti dan dirke je Primož Roglič izkusil tako dober kot slab dan na letošnji Vuelti. Po devetih etapah ima 34-letni Kisovčan za vodilnim Avstralcem Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R) 3:53 minute zaostanka, tretji pa je Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), ki zaostaja 4:32 minute.

Še najbolje je poleg Rogliča v gorah juga Španije deloval domačin Enric Mas (Movistar), ki v seštevku zaostaja 4:35 minute, a je bil v nedeljski kraljevski etapi za minuto boljši od tekmecev do vrha zadnjega vzpona. Nato je prednost izpustil iz rok po smoli na spustu in bolj organiziranem lovu v ozadju. Vuelta tako pred zadnjima tednoma na severu Španije, kamor so se z letali z vročega juga podali po nedeljski etapi, ostaja zelo zanimiva in nepredvidljiva.