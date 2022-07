Po dveh zmagah na Touru se Pogačarju tokrat obeta drugo mesto

Tiste slabe tri minute zaostanka z Granona bodo ostale vračunane v skupni seštevek, v katerem zdaj z izjemo morebitnega trganja glavnine v bočnem vetru današnje etape ter v kronometru predzadnje ni moč pridobiti tolikšne količine časa. A glede na pripravljenost in številčnost ekip ima Jumbo-Visma prednost tudi v morebitni vetrovni etapi, Vingegaard pa obenem velja še za vse boljšega kolesarja v vožnji na čas.

25-letni Danec, ki bo osvojil tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca, je ves čas dihal za ovratnik slovenskemu asu, ki je po dnevu krize v svojem prepoznavnem slogu napadal in poskušal streti glavnega tekmeca, a brez uspeha.

Slovenski as si je po 18. etapah za Dancem nabral velik zaostanek, tj. 3:26 minute. Ko se je že zdelo, da bo lahko v Pirenejih pridobil vsaj nekaj sekund, je Vingegaard na Hautacam znova za sabo pustil dve leti mlajšega tekmeca.

O končnih razlogih, zakaj je Pogačar doživel tako hudo krizo, pravzaprav prvo v karieri, odkar je slavil premierno zmago na Touru, bo več znano v bližnji prihodnosti, za zdaj ostane le ugibanje, da je slovenski as enostavno zaužil premalo hrane. Pred tem je mirno krmaril med čermi, ki jih je pred njim postavljala trasa Toura, vključno s spolzkim kronometrom na Danskem ter tlakovci na severu Francije.

Kljub vsemu je bil Van Aert najbolj vsestranski kolesar. Trošil se je zase, trošil se je za ekipo, na koncu pa so po pokeraškem "all-in" Nizozemci dobili vse. Skoraj vse, saj bo bela majica najboljšega mladega kolesarja vseeno na Pogačarjevih ramenih.

Slednji je bil jeziček na tehtnici brezhibni predstavi Vingegaarda. V peti etapi, ko je Pogačar napadal na tlakovanih odsekih, je bil prav Belgijec tisti, ki je vrnil v življenje svojega moštvenega kolega. V tisti etapi so nekoliko pozabili na Rogliča ob trasi, ko si je moral po padcu naravnati izpahnjeno ramo.

Jumbo-Visma je tudi brez slovenskega asa Primoža Rogliča in Nizozemca Stevena Kruijswijka v zadnjih dveh tednih delovala kot dobro naoljen stroj. Domov bodo skoraj zagotovo odšli s tremi majicami. Med drugim so po zaslugi Vingegaarda vzeli še pikčasto, uresničila pa se jim je tudi želja po zeleni na ramenih sijajnega Van Aerta.

Wout Van Aert in Primož Roglič

Pogačar in Roglič tudi na Vuelto?

Po zadnjih treh etapah letošnjega Toura ga čaka iskanje odgovorov v lovu za novim tekmecem, ki je bil tokrat enostavno premočan. Za slovensko kolesarstvo je tudi drugo mesto velik dosežek, ki ga bo moč v popolnosti razumeti šele čez desetletja. Trenutno je slovensko kolesarstvo v zelo rodovitnem obdobju, kateremu prispevajo tudi preostali člani svetovne serije.

Na Touru so poleg Pogačarja in Rogliča nastopili še trije, Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange Jayco).

Najbolj zadovoljen bo s Toura odšel Mezgec, ki je v vlogi pomočnika pomagal pri dveh etapnih zmagah, in sicer Nizozemca Dylana Groenewegna in Avstralca Michaela Matthewsa. Več je od Toura, na katerem je lani slavil dve etapni zmagi, pričakoval Mohorič, medtem ko je bil za Tratnika nastop na francoski pentlji presenetljiv in nenačrtovan po hitrem odstopu na Giru zaradi zloma koščice v zapestju.

Zdaj tudi omenjeno trojico morda čaka še zadnja priložnost za pobeg v današnji etapi od Castelnau-Magnoaca do Cahorsa, nato pa sledita še 40,7 km dolg kronometer od Lacapelle-Marivala do Rocamadoura ter sprinterski festival na Elizejskih poljanah, kjer bo padel zastor pred 109. Dirko po Franciji.

Sezone pa po francoski pentlji še ne bo konec, ostaja namreč še nekaj vrhuncev, vključno s svetovnim prvenstvom v Avstraliji, natančneje v Wollongongu, ter dirka po Španiji.

Na njej bodo oči slovenske javnosti uprte predvsem v dvojec Pogačar-Roglič, ki se bo, če ne bo prišlo do kakšnih sprememb v naslednjih tednih, med 19. avgustom in 11. septembrom skupaj z zmagovalcem italijanskega Gira, Avstralcem Jaiem Hindleyjem, meril za rdečo majico.

Leta 2019 sta na dirki že nastopila oba slovenska asa, takrat je Roglič prvič slavil na španskih cestah, ob debiju na tritedenskih dirkah pa je Pogačar osvojil tretje mesto in prvič zares opozoril nase na največjih preizkušnjah.