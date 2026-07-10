Po epski zmagi Pogačar upa na miren dan na Touru

7. etapa FOTO: Twitter

Tadej Pogačar je že storil velik korak proti peti skupni zmagi na Touru. Potem ko je njegova ekipa večino dneva narekovala močan ritem, je na slovitem pirenejskem prelazu Tourmalet napadel pet kilometrov pred vrhom in se odpeljal tekmecem.

Čeprav je sprva Jonas Vingegaard držal ritem svetovnega prvaka, je nato tudi Danec popustil, prednost slovenskega asa pa je nato vseskozi naraščala. Ciljno črto je 27-letni Pogačar prečkal 2:38 minute pred Jonasom Vingegaardom, tretji je bil Mehičan Isaac del Toro z zaostankom 2:57.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Za Pogačarja je bila to druga letošnja zmaga na Touru, potem ko je bil najboljši še v tretji etapi. Skupno je zdaj pri 23 zmagah na francoski pentlji. V karieri je zdaj najboljši kolesar na svetu pri 123 zmagah, od tega je 15-krat slavil zgolj to sezono.

V skupnem seštevku ima 27-letnik s Klanca zdaj 2:42 minute naskoka pred Vingegaardom, medtem ko tretjeuvrščeni del Toro zaostaja 3:27 minute. Še nekaj več sekund zadaj so Belgijec Remco Evenepoel, Španec Juan Ayuso, Francoz Paul Seixas in Nemec Florian Lipowitz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke