Po epski zmagi Pogačar upa na miren dan na Touru

Tadej Pogačar je že storil velik korak proti peti skupni zmagi na Touru. Potem ko je njegova ekipa večino dneva narekovala močan ritem, je na slovitem pirenejskem prelazu Tourmalet napadel pet kilometrov pred vrhom in se odpeljal tekmecem.
Čeprav je sprva Jonas Vingegaard držal ritem svetovnega prvaka, je nato tudi Danec popustil, prednost slovenskega asa pa je nato vseskozi naraščala. Ciljno črto je 27-letni Pogačar prečkal 2:38 minute pred Jonasom Vingegaardom, tretji je bil Mehičan Isaac del Toro z zaostankom 2:57.
Za Pogačarja je bila to druga letošnja zmaga na Touru, potem ko je bil najboljši še v tretji etapi. Skupno je zdaj pri 23 zmagah na francoski pentlji. V karieri je zdaj najboljši kolesar na svetu pri 123 zmagah, od tega je 15-krat slavil zgolj to sezono.
V skupnem seštevku ima 27-letnik s Klanca zdaj 2:42 minute naskoka pred Vingegaardom, medtem ko tretjeuvrščeni del Toro zaostaja 3:27 minute. Še nekaj več sekund zadaj so Belgijec Remco Evenepoel, Španec Juan Ayuso, Francoz Paul Seixas in Nemec Florian Lipowitz.
Prelaz Tourmalet, ki se nahaja v osrčju francoskih Pirenejev, velja za enega najbolj ikoničnih in zahtevnih vzponov na Dirki po Franciji. Prvič je bil vključen v traso dirke leta 1910 in je od takrat postal simbol kolesarske vzdržljivosti. Zaradi svoje nadmorske višine, ki presega 2100 metrov, in strmih naklonov je pogosto prizorišče odločilnih trenutkov, kjer se preverja fizična in psihična pripravljenost najboljših kolesarjev na svetu.
Rumena majica, znana tudi pod francoskim imenom 'maillot jaune', je najprestižnejša nagrada na Dirki po Franciji. Nosi jo kolesar, ki v skupnem seštevku po času vodi na dirki. Tradicija sega v leto 1919, barva pa je bila izbrana po barvi papirja časopisa L'Auto, ki je bil takratni organizator dirke. Osvojitev rumene majice je vrhunec kariere vsakega cestnega kolesarja, saj simbolizira prevlado nad celotno konkurenco skozi vse etape tekmovanja.
Sprinterji so specializirani kolesarji, ki so izjemno hitri na ravnih ali rahlo nagnjenih cestah, kjer lahko v zadnjih nekaj sto metrih etape razvijejo ogromno moč in hitrost. Njihova glavna naloga je zmagovanje v etapah, ki so namenjene hitrim zaključkom. Med etapo se običajno skrivajo v zavetrju svojih moštvenih kolegov, ki jim pomagajo varčevati z energijo, v zadnjih kilometrih pa jih ekipa 'izstreli' v ospredje, da lahko v silovitem šprintu premagajo tekmece.
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