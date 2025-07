Po Evenepoelu dirko po Franciji predčasno zapustil še Mathieu van der Poel

"Zdravniški pregledi so pokazali, da je Mathieu zbolel za pljučnico. Po posvetovanju z zdravniškim osebjem smo se odločili, da ne more nadaljevati dirke. Njegovo zdravje je prednostna naloga," je dodala ekipa in navedla, da bo svetovni prvak iz leta 2023 "počival vsaj teden dni, preden bo opravil nadaljnje zdravniške preglede" .

" Mathieu van der Poel je že nekaj dni kazal simptome prehlada, a se je v ponedeljek popoldne njegovo stanje znatno poslabšalo. Zvečer je dobil vročino in so ga odpeljali na preiskave v bolnišnico v Narbonne," je sporočila belgijska ekipa.

Trikratni zmagovalec dirke Pariz-Roubaix in dirke po Flandriji je bil na letošnjem Touru zelo dejaven in se je boril za zeleno majico. Dobil je drugo etapo v Boulogne-sur-Meru in v uvodnem tednu nosil tudi rumeno majico. V skupni razvrstitvi je van der Poel na koncu 15. etape za vodilnim Slovencem Tadejem Pogačarjem nabral skoraj eno uro in 40 minut zaostanka.

Pričakuje se, da se bo van der Poel v nadaljevanju sezone osredotočil na gorsko kolesarstvo. Nizozemec bi rad dobro nastopil na svetovnem prvenstvu v Švici konec avgusta in v začetku septembra. Za zdaj ni znano, kako bo to obdobje bolezni in počitka vplivalo na njegove načrte.