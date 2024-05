Po Kooiju dirko po Italiji predčasno končal tudi Uijtdebroeks

21-letni Cian Uijtdebroeks je bil sicer po desetih etapah v skupnem seštevku na visokem petem mestu, za vodilnim Tadejem Pogačarjem je zaostajal 4 minute in 15 sekund in je bil hkrati tudi najboljši mladi kolesar dirke. Belo majico je belgijski kolesar s tem predal članu ekipe Bahrain Victorious Antoniu Tiberiju .

"To je za nas velik udarec. Toda še vedno imamo štiri kolesarje, ki so zdravi in v dobri kondiciji ter so pripravljeni, da se borijo za zmago," je dejal direktor nizozemske ekipe Marc Reef. Visma-Lease a Bike se je na dirko po Italiji podala brez poškodovane vodje ekipe Wouta Van Aerta, po padcih na dirki pa sta tekmovanje že končala tudi Robert Gesink in Christophe Laporte.