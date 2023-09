Po kronometru znova zaključek navkreber

V skupnem seštevku je po torkovi vožnji na čas prišlo do nekaterih sprememb, na vrhu pa je ostal Američan Sepp Kuss , ki ima 26 sekund naskoka pred Špancem Marcom Solerjem . Glavni favoriti so še naprej tretjeuvrščeni Belgijec Remco Evenepoel (+1:09), četrti Primož Roglič (+1:36), šesti Portugalec Joao Almeida (+2:16), sedmi Danec Jonas Vingegaard (+2:22), osmi Španec Juan Ayuso (+2:25) in nekateri drugi. Ostali Slovenci bodo, kot poroča STA, bodisi v službi svojih kapetanov bodisi bo kdo skušal priti v beg. V skupnem seštevku je Jan Tratnik 41., Domen Novak 114., Matevž Govekar pa 153.

Kolesarje najprej čaka 156,7 km pretežno ravninske trase od Lerme do vznožja zadnjega vzpona do Lagune Negre. Zaključek bo potekal navkreber in bo dolg 6,5 km s povprečnim naklonom 6,8 %. Najtežji je prav v zadnjem kilometru in pol.

Roglič ima na ta klanec lepe spomine, saj je tam pred tremi leti v tretji etapi zasedel drugo mesto, pozneje pa tlakoval pot do skupne zmage, ene od treh na španski pentlji (2019, 2020, 2021).