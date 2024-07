Po mirnejšem dnevu je na vrsti nova zahtevna gorska etapa

Nato sledi še sedem kilometrov spusta in zadnji vzpon do cilja na Superdevoluyju (3,3 km/5,9 %). Položnejši zadnji klanec bi lahko ustrezal Pogačarju, a je malo možnosti, da bi med najboljšimi nastale večje razlike.

Etapa, v kateri bodo svojo priložnost v begu morebiti iskali ostali Slovenci na dirki, to so Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), Luka Mezgec (Jayco AlUla) in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), se bo začela ob 12.45 in končala nekaj po 17. uri.