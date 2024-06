Po množičnem padcu na sporedu zahtevna gorska etapa

Četrtkova padca na mokrem cestišču kakšnih 20 kilometrov pred ciljem sta precej pretresla karavano kolesarjev na jugu Francije. Nekateri so jo pošteno skupili in so potrebovali zdravniško pomoč, bolje sta jo odnesla oba vodilna, čeprav sta se tudi znašla na tleh. Primož Roglič je po etapi sporočil, da je padel na ramo, ki so mu jo pred leti operirali, ter da bo potreboval še zdravniški pregled, a je bila prva ocena dobra. Podobno je bilo, kot še piše STA, pri Remcu Evenepoelu , Belgijec je prav tako padel na ramo, a je ocenil, da ne bo hujših posledic.

Iz Rogličeve ekipe Bora-hansgrohe so v četrtek zvečer sporočili, da so bili na tleh vsi njihovi člani, nekateri so potolčeni, vendar so jo odnesli brez zlomov. So pa dodali, da bodo opravili še en zdravniški pregled.