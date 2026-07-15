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Kolesarstvo

Po novi epski predstavi 'rumeni' Pogačar upa na bolj miren dan

Pariz, 15. 07. 2026 08.24 pred 43 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Tadej Pogačar

Na Dirki po Franciji je na vrsti 11. etapa od Vichyja do Neversa (161,3 km). V ospredju bodo, kot veleva trasa, znova sprinterji. Tadej Pogačar, ki je z izjemno predstavo v deseti etapi preposto deklasiral konkurenco, tokrat upa na bolj miren dan. Slovenec je s 24. etapno zmago na Touru še povišal prednost v skupnem seštevku.

11. etapa Toura
11. etapa Toura
FOTO: Twitter

Tadej Pogačar je tako izbrisal še zadnje slabše spomine, ki jih je imel na Tour. Po zadnjih dveh izdajah, ko je premagoval klance, na katerih je nekoč izgubljal, je to storil še v Le Lioranu. Pred dvema letoma je tam v etapi napadel, si privozil dobrih 20 sekund razlike, a ga je Jonas Vingegaard na prelazu Pertus ujel in nato prehitel še v sprintu do cilja v Le Lioranu.

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Tokrat je 27-letni Slovenec na napad čakal malce dlje, skupini najboljših je ušel 15 km pred ciljem oziroma kilometer pred vrhom Pertusa in si na vrhu nabral 20 sekund naskoka. 

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Tudi na zadnjem kategoriziranem klancu je povečal prednost pred skupino okoli Danca  in ciljno črto prečkal s prednostjo 32 sekund. V skupnem seštevku ima po novem Pogačar 3:36 minute naskoka pred Vingegaardom in 4:06 pred Remcom Evenepoelom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI1

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patria
15. 07. 2026 08.46
Dirka je že zdavnaj odločena. Konkurence preprosto ni. Ostali vedo, da lahko tekmujejo samo za leseno kolajno.
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