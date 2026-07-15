Po novi epski predstavi 'rumeni' Pogačar upa na bolj miren dan

Tadej Pogačar je tako izbrisal še zadnje slabše spomine, ki jih je imel na Tour. Po zadnjih dveh izdajah, ko je premagoval klance, na katerih je nekoč izgubljal, je to storil še v Le Lioranu. Pred dvema letoma je tam v etapi napadel, si privozil dobrih 20 sekund razlike, a ga je Jonas Vingegaard na prelazu Pertus ujel in nato prehitel še v sprintu do cilja v Le Lioranu.