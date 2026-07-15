Po novi epski predstavi 'rumeni' Pogačar upa na bolj miren dan

Tadej Pogačar je tako izbrisal še zadnje slabše spomine, ki jih je imel na Tour. Po zadnjih dveh izdajah, ko je premagoval klance, na katerih je nekoč izgubljal, je to storil še v Le Lioranu. Pred dvema letoma je tam v etapi napadel, si privozil dobrih 20 sekund razlike, a ga je Jonas Vingegaard na prelazu Pertus ujel in nato prehitel še v sprintu do cilja v Le Lioranu.
Tokrat je 27-letni Slovenec na napad čakal malce dlje, skupini najboljših je ušel 15 km pred ciljem oziroma kilometer pred vrhom Pertusa in si na vrhu nabral 20 sekund naskoka.
Tudi na zadnjem kategoriziranem klancu je povečal prednost pred skupino okoli Danca in ciljno črto prečkal s prednostjo 32 sekund. V skupnem seštevku ima po novem Pogačar 3:36 minute naskoka pred Vingegaardom in 4:06 pred Remcom Evenepoelom.
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