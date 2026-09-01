Po odstopu Pogačarja se na Vuelti začenja povsem druga dirka

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Primož Roglič se, tako kot ves peloton na Vuelti, še kako zaveda, da je po senzacionalnem odstopu prvega favorita dirke Tadeja Pogačarja vse postavljeno na glavo v boju za končno zmago.

Primož Roglič FOTO: Profimedia

"Vsekakor je dirka zdaj odprta zaradi njegovega odstopa. Seveda pa nikomur nikoli ne želiš kaj takega in želim mu čimprejšnje okrevanje," je za Eurosport razperedal izkušeni 36-letni Zasavec.

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Mesto med najboljšo deseterico po deveti etapi Vuelte je skupno obdržal mladi Dolenjec Jakob Omrzel.

Stik z vodilno skupino je v zadnji etapi 20-letnik izgubil dobrih 10 km pred ciljem, a vseeno etapo končal na 15. mestu z zaostankom 1:51 minute. Skupno na desetem mestu zaostaja 8:05 minute.