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Kolesarstvo

Po odstopu Pogačarja se na Vuelti začenja povsem druga dirka

Madrid, 01. 09. 2026 09.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ben Turner

Po prvem prostem dnevu, ko so novinarske stolpce polnili predvsem zapisi o padcu, odstopu in poškodbah Tadeja Pogačarja, se bo Dirka po Španiji nadaljevala z razgibano deseto etapo od Alcaraza do Elche de la Sierre (184,7 km). Po deveti etapi ima Španec Enric Mas pred Primožem Rogličem 1:18 minute prednosti, ASvstrijec Felix Gall pa na tretjem mestu zaostaja 1:39 minute.

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Primož Roglič se, tako kot ves peloton na Vuelti, še kako zaveda, da je po senzacionalnem odstopu prvega favorita dirke Tadeja Pogačarja vse postavljeno na glavo v boju za končno zmago. 

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

"Vsekakor je dirka zdaj odprta zaradi njegovega odstopa. Seveda pa nikomur nikoli ne želiš kaj takega in želim mu čimprejšnje okrevanje," je za Eurosport razperedal izkušeni 36-letni Zasavec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mesto med najboljšo deseterico po deveti etapi Vuelte je skupno obdržal mladi Dolenjec Jakob Omrzel

Preberi še Prva dobra novica po grozljivem padcu: Pogačar uspešno prestal operacijo

Stik z vodilno skupino je v zadnji etapi 20-letnik izgubil dobrih 10 km pred ciljem, a vseeno etapo končal na 15. mestu z zaostankom 1:51 minute. Skupno na desetem mestu zaostaja 8:05 minute.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
kolesarstvo vuelta roglič

Prva dobra novica po grozljivem padcu: Pogačar uspešno prestal operacijo

24ur.com Enric Mas je zmagovalec devete etape, Roglič tretji
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24ur.com Roglič: Vsekakor je dirka zdaj odprta, a takšnega odstopa ne želim nikomur
24ur.com Roglič: Za vsako sekundo se je treba hudičevo potruditi
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