Po odstopu Pogačarja se na Vuelti začenja povsem druga dirka

Primož Roglič se, tako kot ves peloton na Vuelti, še kako zaveda, da je po senzacionalnem odstopu prvega favorita dirke Tadeja Pogačarja vse postavljeno na glavo v boju za končno zmago.
"Vsekakor je dirka zdaj odprta zaradi njegovega odstopa. Seveda pa nikomur nikoli ne želiš kaj takega in želim mu čimprejšnje okrevanje," je za Eurosport razperedal izkušeni 36-letni Zasavec.
Mesto med najboljšo deseterico po deveti etapi Vuelte je skupno obdržal mladi Dolenjec Jakob Omrzel.
Stik z vodilno skupino je v zadnji etapi 20-letnik izgubil dobrih 10 km pred ciljem, a vseeno etapo končal na 15. mestu z zaostankom 1:51 minute. Skupno na desetem mestu zaostaja 8:05 minute.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.