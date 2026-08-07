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Kolesarstvo

Po padcu odstopili trije kolesarji Pogačarjeve ekipe

Katovice, 07. 08. 2026 13.26 pred 3 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Tadej Pogačar in Joao Almeida

Trije kolesarji ekipe UAE Team Emirates, med njimi tudi vodja Joao Almeida, so po množičnem padcu v četrtkovi etapi odstopili z dirke po Poljski, je ekipa slovenskega asa Tadeja Pogačarja danes sporočila na omrežju X.

Padec na dirki po Poljski
Padec na dirki po Poljski
FOTO: X

Portugalec Joao Almeida, eden od favoritov dirke, Francoz Benoit Cosnefroy in Kolumbijec Sebastian Molano niso začeli današnje pete etape med Opolami in Kocierzom "zaradi včerajšnjega padca", so navedli pri UAE. "Zlomov ni," vsi trije pa se bodo "vrnili domov na počitek pred prihajajočimi dirkami," so še zapisali pri ekipi.

Almeida naj bi konec avgusta nastopil na dirki po Španiji skupaj s Tadejem Pogačarjem, ki bo poskušal svojemu seznamu dosežkov dodati še edino od treh velikih kolesarskih dirk, ki mu v zbirki še manjka. Dež je bil v četrtek glavni krivec za množičen padec 40 km pred ciljem četrte etape. Dirka je bila za nekaj minut prekinjena, nato pa se je nadaljevala na trasi, skrajšani za 15 kilometrov.

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Etapo je dobil Nizozemec Bart Lemmen, ki je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Dirka po Poljski se bo končala v nedeljo z vožnjo na čas.

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KOMENTARJI1

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ReAnDa
07. 08. 2026 15.20
Pametno. Bodo na Vuelti garali.
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