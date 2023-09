Po pirenejskih testih na vrsti nekoliko lažja etapa

Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 15. etapa od Pamplone do Lekunberrija (158,3 km), ki pa ne bo tako zahtevna kot petkov in sobotni pirenejski test. V skupnem seštevku še naprej vodijo trije kolesarji Jumbo-Visme, slovenski as Primož Roglič pa med to trojico zaseda drugo mesto.

V skupnem seštevku je po za favorite mirnejši soboti v vodstvu ostal Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Sledita mu moštvena kolega Primož Roglič in Danec Jonas Vingegaard, zaostajata pa 1:37 oziroma 1:44 minute. icon-expand Sepp Kuss FOTO: AP Prvi izmed ostalih kolesarjev je Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates), ki pa za vodilnim na četrtem mestu zaostaja 2:37 minute. Čeprav zaostanki niso tako veliki, je taktična prednost nizozemske zasedbe na čelu izjemna, saj lahko v vsaki zahtevni etapi kombinirajo lastne napade in čakajo, da razliko pokrijejo tekmeci. Zato na današnjem nekoliko lažjem profilu etape ni pričakovati napadov med kandidati za skupno zmago, poleg tega je etapa pisana na kožo ubežnikom. Da bi lahko prišlo do obračunavanja za skupni seštevek, utegne poskrbeti zadnji vzpon na Puerto de Zuarrate (7,3 km/4,8 %), na vrhu katerega bodo delili bonifikacijske sekunde. Na vrsto bo prišel vsega 8,5 km pred ciljem v Lekunberriju. Tudi tam bodo kot vselej na voljo bonifikacije. icon-expand Podpora Primožu Rogliču na Vuelti FOTO: AP Na španski pentlji so še naprej dejavni tudi trije preostali Slovenci. Jan Tratnik (Jumbo-Visma) je skupno 48., Domen Novak (UAE Team Emirates) 121., Matevž Govekar (Bahrain Victorious) pa 151. Po današnji etapi bo v ponedeljek na vrsti prost dan.