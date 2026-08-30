Po Pogačarjevem odstopu na Vuelti povsem nova dirka

Trasa devete etape Dirke po Španiji. FOTO: Posnetek zaslona

Izjemno zahteven dan v sedlu se bo po sobotnem šoku in odstopu Tadeja Pogačarja začel zelo razgibano, kar omogoča formacijo močnega bega. Veliko bo nato odvisno od ekip s kandidati za skupno zmago, medtem ko bodo emirati zdaj zasledovali predvsem etapne zmage. Pogačar je na letošnji Vuelti po sedmih etapah slavil trikrat in mirno krmaril proti skupni zmagi, nato pa je udarila nesreča in 27-letnika stala dopolnitve zbirke zmag na vseh treh tritedenskih preizkušnjah.

Danes kolesarje čaka 187,4 km trase s kar 5000 višinskimi metri. Po dobrih 165 km se bo začel prelaz Aitana, ki je dolg 22 km s povprečnim naklonom slabih šest odstotkov. Najtežjih bo zadnjih sedem kilometrov do cilja s povprečnim naklonom več kot 7,5 odstotka. V skupnem seštevku je po sobotnem odstopu slovenskega asa zdaj v vodstvu Španec Enric Mas. Natanko minuto za njim zaostaja slovenski as Primož Roglič, tretji pa je Avstrijec Felix Gall z zaostankom 1:11 minute.