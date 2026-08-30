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Kolesarstvo

Po Pogačarjevem odstopu na Vuelti povsem nova dirka

Valencia, 30. 08. 2026 13.10 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
R.S. STA
Ben Turner

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral v soboto po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna, ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa od Villajoyose do vrha prelaza Aitana.

Trasa devete etape Dirke po Španiji.
Trasa devete etape Dirke po Španiji.
FOTO: Posnetek zaslona

Izjemno zahteven dan v sedlu se bo po sobotnem šoku in odstopu Tadeja Pogačarja začel zelo razgibano, kar omogoča formacijo močnega bega. Veliko bo nato odvisno od ekip s kandidati za skupno zmago, medtem ko bodo emirati zdaj zasledovali predvsem etapne zmage. Pogačar je na letošnji Vuelti po sedmih etapah slavil trikrat in mirno krmaril proti skupni zmagi, nato pa je udarila nesreča in 27-letnika stala dopolnitve zbirke zmag na vseh treh tritedenskih preizkušnjah.

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Danes kolesarje čaka 187,4 km trase s kar 5000 višinskimi metri. Po dobrih 165 km se bo začel prelaz Aitana, ki je dolg 22 km s povprečnim naklonom slabih šest odstotkov. Najtežjih bo zadnjih sedem kilometrov do cilja s povprečnim naklonom več kot 7,5 odstotka. V skupnem seštevku je po sobotnem odstopu slovenskega asa zdaj v vodstvu Španec Enric Mas. Natanko minuto za njim zaostaja slovenski as Primož Roglič, tretji pa je Avstrijec Felix Gall z zaostankom 1:11 minute.

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Mladi debitant na tritedenskih dirkah Jakob Omrzel je po četrtem mestu v petkovi etapi napredoval na skupno 11. mesto, po odstopu rojaka pa je pridobil še eno mesto in je deseti z zaostankom 6:04 minute. Ostali Slovenci, Gal Glivar, Roman Jermakov, Matevž Govekar in Domen Novak imajo na dirki drugačne zadolžitve, morebiti pa koga od njih zasrbijo noge in se preizkusi v begu.

dirka po španiji vuelta kolesarstvo 9. etapa

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KOMENTARJI3

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_Nico_T_
30. 08. 2026 14.28
GREMO PRIMOŽ!!!!!!!!!!!!!
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0 0
se_eden
30. 08. 2026 13.50
imamo še dva heroja. enga mladeniča, ki šele prihaja in našega veterana Primoža. navijajmo zanju...
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+6
6 0
Rock8
30. 08. 2026 13.37
Drugo leto je vuelta tvoja,Pogi✌️
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+2
4 2
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