Po poškodbi kapetana dočakal edinstveno priložnost

Lani je imela ekipa Team UAE Emirates popolno prevlado na dirki po Sloveniji. Pogačar in Rafal Majka sta "pobrala" vsak po dve etapni zmagi in na koncu zasedla najvišji stopnički v skupnem seštevku. Tretji je bil Novak.

"Domača dirka je zame vedno nekaj posebnega. To je eden mojih glavnih ciljev sezone. Formo smo tempirali za dirko po Sloveniji. Tukaj bom imel proste roke, tako da upam, da se izide po najboljšem scenariju," dan pred začetkom dirke pravi 27-letnik, ki je do svoje edine zmage med kolesarsko elito prišel na državnem prvenstvu pred štirimi leti.

Lani najboljši trije v skupnem seštevku: Tadej Pogačar, Rafal Majka in Domen Novak

Novak je v tej sezoni nastopil že na petih etapnih dirkah. Nazadnje je konec aprila pomagal Adamu Yatesu do zmage v skupnem seštevku dirke po Romandiji. Nato je vse misli usmeril v priprave pred domačo dirko, na kateri bo prvič kot del World Tour karavane dobil proste roke za napad na skupno zmago.

Na vprašanje, ali bo na ramenih kolesarjev emiratov dodatna odgovornost, ker branijo zaporedni zmagi Pogačarja, Novak pravi: "Zame osebno je to dodaten stres. Vsako leto ga lažje prenesem. Je pa lepo dirkati doma, ko te spremlja družina. Mislim, da zaradi tega dobiš kakšen atom moči več."

Diego Ulissi je do svoje zadnje etapne zmage na dirki po Sloveniji prišel pred dvema letoma, ko je bil najhitrejši na vzponu na Sveto Goro nad Novo Gorico.

Tujci se radi vračajo

Tudi zato pred startom v Celju ne skriva, da se na domače ceste še posebej rad vrača. A več kot očitno ni edini. "Ekipo sem dobro spoznal, ujeli smo se zelo dobro. Tisti, ki so že bili tu (v Sloveniji, op. a.), se vedno radi vračajo in pravijo, da je lepo urejena država. Vedno radi dirkajo po naših cestah."

Iz Team UAE Emirates so na dirko po Sloveniji poslali še Kolumbijca Alvara Hodega in Sebastiana Molana, Portugalca Ruia Oliveiro, Nemca Felixa Grossa, Italijana Diega Ulissija in Belgijca Tima Wellensa.

Prav slednja bosta najverjetneje – tako kot Novak – dobila proste roke. Ulissi je leta 2019 začel prevlado emiratov na dirki po naših cestah, ob zeleni majici pa se lahko pohvali še s štirimi etapnimi zmagami. Do prve je prišel davnega leta 2011, ko je bil najboljši na tretji preizkušnji in tudi v skupnem seštevku.