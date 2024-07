Po prvem prostem dnevu na vrsti nova sprinterska etapa

Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku 33 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), tretji Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) si je po devetih etapah nabral 1:15 minute zaostanka, drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) pa na četrtem mestu 1:36 minute.

Vse to obeta napet boj med glavnimi štirimi favoriti, a bo treba na to počakati vsaj do srede, če ne celo do konca tedna z dvema gorskima etapama v Pirenejih.