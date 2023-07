Po razburljivih Pirenejih je prišel čas za etapo počitka

Skoraj zagotovo bo imel Danec pred Slovencem tudi po sedmi etapi 25 sekund prednosti, Pogačar pa bo med vožnjo lahko še enkrat razmislil, kako je dan prej prišel do svoje jubilejne, 10. etapne zmage na Touru (po številu zmag je na 35. mestu), s katero si je po sredinem porazu proti Vingegaardu povrnil samozavest in utišal vse, ki so menili, da bo branilec naslova zlahka prišel do nove zmage.