Svetli način
Kolesarstvo

Po škandalu z ukradenimi kolesi nekatera najdena kar v grmovju

Susa, 26. 08. 2025 15.09 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
J.B.
V ponedeljek je dirko po Španiji pretresel škandal z ukradenimi kolesi ekipe Visma Lease a Bike. Nizozemsko moštvo je namreč čez noč ostalo brez 18 koles v vrednosti 250 tisoč evrov. Nekatera so, kot je potrdil direktor Richard Plugge, hitro našli v bližnjem grmovju.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia

Novico o najdbi je za WielerFlits potrdil direktor moštva, ki ima v Jonasu Vingegaardu z naskokom prvega favorita za zmago na letošnji dirki po Španiji. Nekatera kolesa so hitro našli v grmovju blizu kraja, kjer se je začela tretja etapa. Kdo stoji za krajo, policija še ni ugotovila.

"Vdrli so nam v ekipni tovornjak in ukradli številna kolesa. Kar naenkrat smo se znašli sredi policijske preiskave. To zagotovo ni bil način, na katerega smo želeli začeti dan," je po razburljivem ponedeljku priznal Plugge, ki je pohvalil delo ekipnih mehanikov.

Preberi še Ekipi Jonasa Vingegaarda na Vuelti čez noč ukradli 18 koles

"Opravili so izjemen posel. Spremeniti so morali vse nastavitve, da so kolesarji imeli vse, kar so potrebovali. Na srečo je imel vsak kolesar še vsaj eno rezervno kolo, tako da so lahko vsi normalno nadaljevali dirko," je še dodal. 

Sreča v nesreči za Vismo je bila, da so Vingegaardova kolesa ostala nedotaknjena, kar je vsaj nekoliko razbremenilo nujnost situacije. To je priznal tudi Plugge, ki ne skriva, da bo uspeh ekipe na letošnji Vuelti odvisen predvsem od predstav Danca.

kolesarstvo dirka po španiji jonas vingegaard
