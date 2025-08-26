Po škandalu z ukradenimi kolesi nekatera najdena kar v grmovju

Novico o najdbi je za WielerFlits potrdil direktor moštva, ki ima v Jonasu Vingegaardu z naskokom prvega favorita za zmago na letošnji dirki po Španiji. Nekatera kolesa so hitro našli v grmovju blizu kraja, kjer se je začela tretja etapa. Kdo stoji za krajo, policija še ni ugotovila.
"Vdrli so nam v ekipni tovornjak in ukradli številna kolesa. Kar naenkrat smo se znašli sredi policijske preiskave. To zagotovo ni bil način, na katerega smo želeli začeti dan," je po razburljivem ponedeljku priznal Plugge, ki je pohvalil delo ekipnih mehanikov.
"Opravili so izjemen posel. Spremeniti so morali vse nastavitve, da so kolesarji imeli vse, kar so potrebovali. Na srečo je imel vsak kolesar še vsaj eno rezervno kolo, tako da so lahko vsi normalno nadaljevali dirko," je še dodal.
Sreča v nesreči za Vismo je bila, da so Vingegaardova kolesa ostala nedotaknjena, kar je vsaj nekoliko razbremenilo nujnost situacije. To je priznal tudi Plugge, ki ne skriva, da bo uspeh ekipe na letošnji Vuelti odvisen predvsem od predstav Danca.
