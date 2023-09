Po zahtevnih etapah na Vuelti na vrsti ravninska trasa

Nizozemska ekipa je bila v torek in sredo po neenotnih vožnjah v etapah z gorskimi zaključki v četrtek le združena v zaščiti rdeče majice, ki je na ramenih Američana Seppa Kussa.

Do vrha zaključnega klanca sta ga zanesljivo popeljala Primož Roglič in Danec Jonas Vinegegaard ter pokazala, da bo nizozemska zasedba vendarle skušala enotna do Madrida in nedeljske skupne zmage pripeljati zvestega pomočnika iz Duranga v ZDA.