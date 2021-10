Pod okriljem Pogačarjevih Emiratov v prihodnje tudi ljubljanska ženska ekipa?

Ženska ekipa UAE Emiratesa bo – tako kot moška – registrirana pod WorldTour licenco, kar pomeni da bo lahko nastopala na vseh največjih dirkah, prooča Cyclingnews. V kolesarskih krogih se je že začelo ugibati, ali se bo novonastali ekipi pridružila tudi zaročenka Tadeja Pogačarja Urška Žigart, ki je za Ale BTC Ljubljana (in še prej BTC City Ljubljana) nastopala med letoma 2015 in 2020, nato pa je podpisala za BikeExchange.

Ostale najvidnejše posameznice trenutne zasedbe – Italijanka Marta Bastianelli, Švicarka Marlen Reusser in Španka Mavi Garcia – naj bi ostale del ekipe. Usoda edinih Slovenk v Ale BTC Ljubljana, Eugenie Bujak in Urše Pintar, še ni znana. V moški konkurenci se je ekipa iz ZAE pred prihajajočo sezono že močno okrepila. Prišli so Joao Almeida, Marc Soler, Pascal Ackermann in George Bennett.

Direktor moštva Mauro Gianetti je med dirko po Lombardiji, ki jo je dobil prav Pogačar, za Cyclingnews sicer zavrnil namigovanja, da bi se prevzem utegnil zgoditi že leta 2022, a se pri že omenjenem portalu sklicujejo na druge neimenovane vire. Kot dodajajo, so si pri UAE Team Emirates žensko ekipo želeli dodati do leta 2023, a so nato spremenili načrte. Odločeni so, da bodo že v prihodnji sezone napadali zmage v obeh konkurencah.

Žensko kolesarstvo je v zadnjih letih močno pridobilo na priljubljenosti, kar je začelo prepoznavati tudi vse več WorldTour ekip v moški konkurenci. Trek-Segafredo, Jumbo-Visma, Movistar, Team DSM, Team BikeExchange, Lotto Soudal in Groupama-FDJ so med najbolj vidnimi ekipami, ki imajo svoje zasedbe v obeh konkurencah.