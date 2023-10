Pogačarjev hat-trick za sanjski zaključek izjemne sezone

Tadej Pogačar je v letošnji sezoni zbral neverjetnih 17 zmag. Aprila je blestel na severnih klasikah – dobil je dirko po Flandriji, Amstel Gold in Valonsko puščico. Nato je sledil nesrečni padec in zlom zapestja na Liege–Bastogne–Liege, po katerem je potreboval operacijo in ki mu je močno otežil priprave na dirko po Franciji.