Pogačar znova blizu zmage: Poskusil sem vse, a dva sta bila močnejša

Kje bi lahko Tadej Pogačar strl tekmece na najdaljši enodnevni preizkušnji sezone, so se pred sobotnim spektaklom spraševali kolesarski poznavalci. Nedvomno so se s tem ukvarjali tudi vodilni možje ekipe UAE Emirates - XRG, a odgovora še niso našli. Volk s Klanca pri Komendi je pričakovano poskušal z napadi na zadnjih dveh vzponih na Cipresso in Poggio, a je Mathieuju van der Poelu in Filippu Ganni uspelo ostati zraven.

"Analizirali bomo in videli, ali smo storili kaj narobe. Trenutno lahko rečem, da smo dobro dirkali. Poskusil sem vse. To je bila dobra, eksplozivna dirka, a dva sta bila močnejša. Znova bomo poskusili naslednje leto," je po preizkušnji, ki so jo zaznamovale tudi zimske razmere v prvem delu trase, povedal Pogačar.