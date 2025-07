'Pogačar bo dominiral, vse dokler bo lačen zmag'

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia icon-expand

Prvi Slovenec, ki je na Touru prišel do cilja, je ocenil, da je Tadej Pogačar v številnih pogledih dozorel kot tekmovalec. "Vedeli smo, da ima talent, vedeli smo, da ima vrhunske sposobnosti regeneracije in tudi fizične sposobnosti. Vedno se je nekaj naučil iz porazov, na letošnji dirki po Franciji pa je dokazal, da se zelo dobro uči," je dejal Primož Čerin. Tako je po njegovi oceni tekmovalec s Klanca pri Komendi predvsem v taktičnem smislu postal še boljši. "Ta del iz leta v leto pridobiva in zato se je zgradil v vrhunskega šampiona, ki ga v kolesarstvu že dolgo ni bilo." Pogačar je v izjavah pred in med dirko traso večkrat označil za poskus obujanja demonov iz preteklosti, saj se je na nekaterih vzponih v preteklosti trpel. A na letošnji izvedbi je vse opravil z odliko. "Naredil je praktično vse, kar mora narediti zmagovalec dirke in zato je zasluženo na prvem mestu letošnjega Toura," je poudaril Čerin. "Čeprav mu je ekipa Visma-Lease a Bike z največjim tekmecem za skupno razvrstitev Jonasom Vingegaardom vseskozi poskušala oteževati delo, mu niti v enem dnevu do sedaj niso uspeli kaj posebnega narediti."

Sama trasa je po ocenah Čerina spominjala bolj na dirke po Franciji izpred 20 in več let, ko se je dirkalo drugače in so bile hitrosti nižje. Predvsem prvi teden letošnje dirke je bil zato po njegovem poln nevarnosti. "Tisti prvi teden je bil zelo nervozen, zelo neprijeten za kolesarje, sledilo pa je hribovsko nadaljevanje. V marsikaterem pogledu je delovalo, kot da bi bila prirejena, da bi imela čim več pasti za Pogačarja. Ampak se mi zdi, da mu je to nekako ustrezalo."

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar

V drugem tednu je Pogačar doživel tudi padec, ki pa zanj ni imel hujših posledic. Da pri tem ni mogel veliko storiti, je dejal Čerin, ki pa je dodal, da je bil Slovenec s celotno njegovo ekipo nato bolj pazljiv. Na dirki se je v ključnih trenutkih znova pokazalo, da Pogačar kot vsestranski kolesar nima prave konkurence. "Trenutno je med mladimi nekaj zanimivih kolesarjev, vendar ne na nivoju, kot je Pogačar. Če bo on še naprej lačen zmag in se veselil boja s tekmeci, bo lahko dominiral še kar nekaj sezon."

Tudi Pogačarjev največji tekmec Danec Vingegaard ob takšnih predstavah Pogačarja težko drži stik. "Seveda gre za različna kolesarja. Pogačar lahko zmaguje na klasikah, na dirkah za svetovna prvenstva ... Poleg tega se mi zdi, da se Vingegaard težko kosa z njim tudi pri kolesarski taktiki," je ocenil Čerin. Nekdanji vrhunski slovenski kolesar je medtem vesel tudi za Primoža Rogliča, katerega nastop na Touru je bil po poškodbi na dirki po Italiji pod vprašajem, na koncu pa se ga je lotil brez rezultatskih pričakovanj. "Ne smemo pozabiti, da Roglič v zadnjih letih ni imel najboljših izkušenj na Touru. Zagotovo to pusti neke posledice v podzavesti, tako da se mi zdi, da bo ena večjih zmag zanj to, da bo pripeljal v Parizu."

Čerin pa se je ob tem odzval tudi na novico, da si Slovenija želi gostiti uvodni konec tedna dirke po Franciji leta 2029. "To bi gotovo bil fantastičen konec tedna za slovenski šport. Vemo, da smo športni narod, na prenosih lahko vidimo, koliko Slovencev je trenutno na Touru, tako da bomo gotovo znali pripraviti odlično vzdušje." Tudi za slovenske tekmovalce bi bila po mnenju Čerina to izjemna izkušnja po velikih tekmovalnih uspehih v zadnjih letih. Kot nekdanji tekmovalec, ki je okusil dirkanje na najbolj prestižni kolesarski dirki na svetu, bi tudi sam bil izjemno vesel prihoda Toura v Slovenijo: "Videti vso to organizacijo in vse gledalce tu pri nas, bi bilo nekaj enkratnega."