Pogačar bo moral na operativni poseg še malce počakati

Tadej Pogačar je na dirki po Španiji doživel hud padec pri hitrosti 66 km/h. Potem ko je zadel ob kamen in padel na tla, si je v trenutku, ki je zanj pomenil konec dirke, zlomil ključnico in sedmo vratno vretence (C7), utrpel številne ureznine po obrazu, rokah in telesu ter staknil pretres možganov. Z odstopom je izgubil vodstvo na Vuelti, vprašljiva pa je postala tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katere so sodili svetovno prvenstvo, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in dirka po Lombardiji.

Vodja kolesarske ekipe UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, je v izjavi za RMC Sport med drugim potrdil, da posledice "hudega pretresa možganov" zapletajo prvotni načrt posega. Tega naj bi v najboljšem primeru lahko opravili v torek ali sredo.

Pojavljajo se ugibanja, ali se bo lahko pravočasno vrnil in nastopil na katerem koli od teh tekmovanj, še preden se sezona konča. Gianetti je ponudil prvi pomemben vpogled v to, kako Pogačar preživlja dneve po sobotnem padcu, in nakazal, da je kolesar psihično dobro razpoložen. Vendar pa zaradi rahlega premika zlomljene ključnice in sočasnega pretresa možganov še ni bil operiran.

Glavni razlog za zamik operacije je pretres možganov. Operacija, ki vključuje anestezijo, bi vplivala na živčni sistem in posledično morda upočasnila zdravljenje pretresa, zato so zdravniki svetovali preložitev posega. "Glede na okoliščine se Tadej dobro počuti," je v nedeljo zvečer za RMC Sport povedal Gianetti. "Šok je bil hud, a danes je dobre volje. Kljub vsemu. Če bo šlo vse po načrtih, bo v torek ali sredo odšel na operacijo. Šlo bo za precej zahteven poseg, saj se je zlomljeni del kosti premaknil," je še pojasnil vodja njegove ekipe.