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Kolesarstvo

Pogačar bo moral na operativni poseg še malce počakati

Barcelona, 31. 08. 2026 12.36 pred 45 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.V. STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni osmi etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko "šel pod nož" zaradi zlomljene ključnice bodisi v torek bodisi v sredo.

Vodja njegove ekipe UAE Team Emirates-XRG Mauro Gianetti je v izjavi za RMC Sport potrdil, da posledice "hudega pretresa možganov" zapletajo prvotni načrt posega.

Tadej Pogačar je na dirki po Španiji doživel hud padec pri hitrosti 66 km/h. Potem ko je zadel ob kamen in padel na tla, si je v trenutku, ki je zanj pomenil konec dirke, zlomil ključnico in sedmo vratno vretence (C7), utrpel številne ureznine po obrazu, rokah in telesu ter staknil pretres možganov. Z odstopom je izgubil vodstvo na Vuelti, vprašljiva pa je postala tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katere so sodili svetovno prvenstvo, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in dirka po Lombardiji.

Vodja kolesarske ekipe UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, je v izjavi za RMC Sport med drugim potrdil, da posledice "hudega pretresa možganov" zapletajo prvotni načrt posega. Tega naj bi v najboljšem primeru lahko opravili v torek ali sredo.
Vodja kolesarske ekipe UAE Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, je v izjavi za RMC Sport med drugim potrdil, da posledice "hudega pretresa možganov" zapletajo prvotni načrt posega. Tega naj bi v najboljšem primeru lahko opravili v torek ali sredo.
FOTO: 24ur.com

Pojavljajo se ugibanja, ali se bo lahko pravočasno vrnil in nastopil na katerem koli od teh tekmovanj, še preden se sezona konča. Gianetti je ponudil prvi pomemben vpogled v to, kako Pogačar preživlja dneve po sobotnem padcu, in nakazal, da je kolesar psihično dobro razpoložen. Vendar pa zaradi rahlega premika zlomljene ključnice in sočasnega pretresa možganov še ni bil operiran.

Glavni razlog za zamik operacije je pretres možganov. Operacija, ki vključuje anestezijo, bi vplivala na živčni sistem in posledično morda upočasnila zdravljenje pretresa, zato so zdravniki svetovali preložitev posega. "Glede na okoliščine se Tadej dobro počuti," je v nedeljo zvečer za RMC Sport povedal Gianetti. "Šok je bil hud, a danes je dobre volje. Kljub vsemu. Če bo šlo vse po načrtih, bo v torek ali sredo odšel na operacijo. Šlo bo za precej zahteven poseg, saj se je zlomljeni del kosti premaknil," je še pojasnil vodja njegove ekipe.

Zdaj se pojavljajo številna ugibanja, ali se bo Tadej Pogačar lahko pravočasno vrnil in nastopil na katerem koli od preostalih tekmovanj v tej sezoni.
Zdaj se pojavljajo številna ugibanja, ali se bo Tadej Pogačar lahko pravočasno vrnil in nastopil na katerem koli od preostalih tekmovanj v tej sezoni.
FOTO: X

Pogačar se nahaja v bolnišnici Hospital Universitari Dexeus v Barceloni, operiral pa ga bo priznani travmatolog Xavier Mir, ki je med drugim sodeloval z dirkači razreda motoGP po njihovih padcih. Gianetti ni želel ugibati o tem, kaj Pogačarja čaka v prihodnje, saj je poudaril, da bodo pot do vrnitve na tekmovanja določili izidi operacije in ne čustvena motivacija.

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KOMENTARJI3

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blef
31. 08. 2026 13.30
Ja, sem upal na boljše novice. Res mi je hudo. Gre za enega in edinega. Hitro okrevanje neustrašni Pogi.
Odgovori
+1
1 0
J Kvas
31. 08. 2026 13.27
Pogi drži se, prisel boš nazaj še močnejši! 💪
Odgovori
+0
1 1
Castrum
31. 08. 2026 13.23
Ni dobro, ni dobro. Bogi Pogi!
Odgovori
+1
2 1
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